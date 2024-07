José María Giménez revela la razón por la que Darwin Núñez subió a la tribuna a pelear con hinchas colombianos

Las imágenes de la pelea entre Darwin Núñez, Ronald Araujo y los hinchas colombianos siguen viralizándose en las redes sociales, pues tras el término de la semifinal entre Colombia y Uruguay, se desató toda una pelea en la tribuna del estadio en donde los jugadores charrúas fueron el centro de atención.

Si bien en todas las imágenes se ha visto a Núñez peleando a puño limpio con los hinchas colombianos, su compañero José María Giménez salió a explicar la razón por la que Darwin se lanzó a la tribuna a pelear. Y es que según comenta el defensor uruguayo, los hinchas colombianos iniciaron la provocación.

«Ellos (hinchas colombianos) hicieron una avalancha a todas nuestras familias, esto es un desastre, nuestra familia corrió peligro, tuvimos que meternos como pedo para arriba a la tribuna a sacar a nuestros seres queridos, con bebes chiquitos recién nacidos. Un desastre todo. No había un solo policía. Cayeron a la media hora. Un desastre. Y nosotros ahí, dando la cara por los nuestros», explicó enérgicamente Giménez.

Asimismo, el defensor del Atlético de Madrid criticó la organización de la Copa América por la falta de seguridad.

«Ojalá los que están organizando esto tengan un poco más de cuidado con las familias, con la gente y con los alrededores de los estadios, que es todo un desastre. Porque todos los partidos pasa lo mismo: nuestras familias están sufriendo por culpa de algunos que se toman 2 o 3 tragos de alcohol, que no saben tomar, que se comportan como unos niños y no son decentes. Ojalá tengan precauciones en los próximos partidos y no vuelva a suceder esto, porque es un desastre», agregó.