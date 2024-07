Jugadores uruguayos subieron a la tribuna para pelearse con hinchas colombianos [VIDEO]

Lamentable. El partido entre Uruguay y Colombia no solo terminó con el pase a la final del cuadro colombiano sino que también tuvo una vergonzosa pelea originada por los propios jugadores ‘charrúas’.

Y es que al término del partido, Luis Suárez y otros jugadores de Uruguay invadieron el campo de juego y terminaron peleándose con agentes de seguridad e integrantes del comando técnico de Colombia. Pero eso no fue todo, sino que los golpes se trasladaron a la tribuna.

Uruguay players were fighting with Colombia fans after the game 😬pic.twitter.com/7OhnE2O56S