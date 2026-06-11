José Mourinho regresa al Real Madrid: firmó por tres temporadas, hasta junio de 2029

El Real Madrid oficializó el fichaje del técnico portugués José Mourinho como nuevo entrenador del primer equipo. El estratega vuelve al club blanco tras más de una década y asumirá el cargo desde el inicio de la pretemporada.

El Real Madrid anunció este jueves la contratación de José Mourinho por las próximas tres temporadas, en un vínculo que se extenderá hasta el 30 de junio de 2029. La decisión fue adoptada por la Junta Directiva del club, presidida por Florentino Pérez, en una reunión celebrada el 11 de junio.

El técnico portugués se incorporará oficialmente el próximo 13 de julio, fecha en la que comenzará la pretemporada del conjunto madridista. Mourinho reemplazará en el cargo a Álvaro Arbeloa y tendrá como principal objetivo reencaminar al equipo tras dos temporadas marcadas por resultados por debajo de las expectativas.

EL REGRESO DE MOURINHO AL BANQUILLO BLANCO

A sus 63 años, Mourinho retorna al club donde ya dirigió entre las temporadas 2010-2011 y 2012-2013, etapa en la que logró importantes títulos y consolidó un equipo competitivo en Europa. Su regreso se da además como una de las principales promesas de Florentino Pérez tras imponerse en las recientes elecciones del club.

Para concretar su fichaje, el Real Madrid deberá abonar al Benfica los 15 millones de euros correspondientes a la cláusula de rescisión del entrenador, tal como confirmó previamente el club portugués.

Mourinho tendrá ahora un intenso trabajo por delante, que incluye la planificación de la pretemporada, la definición de la plantilla y la organización de partidos amistosos. Su llegada marca el inicio de una nueva etapa en el club, con la exigencia de devolverlo al protagonismo tanto en LaLiga como en competiciones internacionales.

VIDEO RECOMENDADO