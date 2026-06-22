¡La peruana Pilar Jáuregui se consagra campeona del mundo en Para Bádminton!

Pilar Jáuregui sigue demostrando por qué lidera el ranking mundial de parabádminton (WH2), pues obtuvo el título del BABOLAT French Para Badminton International 2026.

Se trata de uno de los torneos más exigentes del circuito mundial de para bádminton, desarrollado entre el 16 al 21 de junio en el Centre Sportif Régional Alsace, en Estrasburgo, Francia. Prestigioso torneo en donde Jáuregui se llevó la presea de oro, confirmándose como referente en esta disciplina.

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Al triunfo de Pilar Jáuregui, se sumaron más medallas del team Perú. Alcanzando un total de cuatro medallas. La de Denith Silva, junto a la brasileña Ana Gómez, quienes obtuvieron el tercer lugar en dobles femenino WH1–WH2; la de Giuliana Poveda con el bronce en la categoría WS–SH6. Además de la presea también de bronce conseguida por Rubí Fernández, junto a la ucraniana Nina Kozlova en dobles femenino SH6.

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