La surfista Vania Torres hace historia y se corona campeona mundial de SUP Surf en El Salvador

La tablista peruana Vania Torres se proclamó campeona mundial de SUP Surf en el ISA World SUP & Paddleboard Championship 2025, certamen que se desarrolla en Playa Sunzal, El Salvador.

En una final intensa y de altísimo nivel, la deportista nacional brilló sobre las olas y alcanzó un puntaje de 12.43, superando a la argentina Lucía Cosoleto (12.06) y a la brasileña Aline Adsaka (9.30). Con esta actuación, Torres no solo se quedó con el primer lugar, sino que también consolidó su nombre entre las mejores del planeta.

El camino hacia el título fue impecable. En la primera ronda (heat 5 del main 1), Vania se impuso a la española Alazne Aurekoetxea y a la australiana Isabella Campbell. Luego, en el main 2, volvió a dominar su serie con 11.9 puntos, dejando atrás a las neozelandesas Stella Smith y Amelie Wink, además de la argentina Cecilia Cosoleto.

¡Espectacular! Vania Torres volvió a dejar en lo más alto al Perú al conquistar el título del ISA World SUP & Paddleboard Championship 2025, en la modalidad de SUP Surf, que se disputa en Playa Sunzal, El Salvador. pic.twitter.com/nKJSvk17yV — ipdperu (@ipdperu) November 13, 2025

En el main 3, compitió nuevamente contra Lucía Cosoleto, la puertorriqueña Nimsay García y Aurrekoetxea, logrando el segundo lugar con 10.33 puntos, resultado que le permitió avanzar a las semifinales. Allí, venció a la brasileña Gabriela Sztamfater y a la neozelandesa Stella Smith, asegurando su clasificación a la gran final.

En la instancia decisiva, Vania Torres desplegó toda su técnica y determinación para conquistar el título mundial, sumando un nuevo hito para el surf peruano.

Con esta victoria, la atleta nacional reafirma el gran momento del deporte peruano en el ámbito internacional y demuestra que el talento y la disciplina pueden llevar la bandera blanquirroja a lo más alto del podio.

