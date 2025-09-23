Lanús venció a Fluminense y espera en semifinales a la U de Chile o Alianza Lima
Ahora. Lanús empató 1-1 con Fluminense en el Maracaná y clasificó a las semifinales de la Copa Sudamericana, pues el conjunto argentino ganó la semana pasada en Argentina y ahora cerró la llave en Río de Janeiro por lo que arrojó un marcador global de 2-1 a favor de los ‘gauchos’.
Ahora, el equipo ‘granate’ espera a su rival en la siguiente llave y este saldrá del U de Chile vs Alianza Lima. Este partido se jugará el jueves 25 de septiembre en Coquimbo, pues en el partido anterior, ambos equipos empataron sin goles en Matute y todo se definirá en Chile.
Cabe mencionar que Fluminense tiene en sus filas a ex jugadores del torneo local como Kevin Serna y Juan Pablo Freytes (Alianza Lima) e Ignácio Da Silva (Sporting Cristal). El equipo brasileño era favorito en la Copa Sudamericana, sin embargo, quedó eliminado.