Latina transmitirá el Alianza Lima vs. Inter Miami con Messi en la Noche Blanquiazul 2026

El Estadio Nacional será escenario de un evento histórico este sábado 24 de enero, cuando Alianza Lima reciba a Inter Miami de Lionel Messi en la Noche Blanquiazul 2026. El esperado amistoso internacional marcará la presentación oficial del nuevo plantel íntimo ante miles de hinchas.

Inter Miami llegará al Perú con todas sus figuras, encabezadas por Lionel Messi. Luis Suárez, Rodrigo De Paul y el resto del plantel también dirán presente, convirtiendo el duelo en uno de los más atractivos del año para el público peruano.

LATINA TELEVISIÓN TRANSMITIRÁ EL ALIANZA LIMA VS. INTER MIAMI

En la preventa de Latina, se confirmó esta casa televisiva será el encargado de llevar a los hogares el minuto a minuto del partido. El duelo podrá verse por señal abierta a través de los canales 2.1 HD y 2.2 estándar. La transmisión oficial iniciará a las 8 p. m., con la previa especial desde el Estadio Nacional.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Latina.pe (@latina.pe)

La Noche Blanquiazul 2026 promete ser una fiesta deportiva inolvidable para la hinchada victoriana, que tendrá la oportunidad de ver en acción a su renovado equipo frente a uno de los clubes más mediáticos del mundo, liderado por el campeón del mundo Lionel Messi.