Así se definirá el segundo lugar de la tabla acumulada de Liga 1

La Liga 1 aún tiene una fecha más por jugarse, pues la fecha 17 ya tiene su programación completa y lo único que falta es definir al segundo lugar de la tabla acumulado. Con Universitario campeón 2025, Alianza Lima y Cusco FC pelean por quedar en el segundo lugar y mejorar su clasificación a la Copa Libertadores.

Por ello, en el mes de diciembre se jugarán los play offs y final para definir al segundo lugar de la tabla acumulada. En esta nota de Latina Noticias, conoce cómo se jugarán estso partidos, en qué fechas y sobre todo, cómo será la distribución de los mismos.

ASÍ SE DEFINIRÁ EL SEGUNDO LUGAR DE LA LIGA 1

Tras la fecha 17 del Torneo Clausura, se conocerán las ubicaciones de la tabla acumulada. El tercer y cuarto lugar se enfrentarán en partidos de ida y vuelta el 2 y 6 de diciembre, mientras que el segundo del acumulado, esperará al ganador de este partido para jugar la final.

La final para conocer al segundo lugar de la Liga 1 2025 será el 10 y 14 de diciembre y de esa manera se conocerá al clasificado a la Copa Libertadores como Perú 2. Cabe mencionar que Universitario se coronó campeón nacional obteniendo el tricampeonato el pasado 26 de octubre en Tarma ante ADT.

MIRA LATINA NOTICIAS 24/7