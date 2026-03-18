Liga Peruana de Vóley: fecha, hora y dónde ver EN VIVO los partidos de cuartos de final

La etapa decisiva de la Liga Peruana de Vóley Femenino 2025-2026 continúa este fin de semana. Los ocho mejores clubes de la fase regular se enfrentan en llaves de eliminación directa para definir a las escuadras que mantendrán vivo el sueño del título nacional.

FORMATO DE COMPETENCIA

Las llaves de cuartos de final se juegan bajo el sistema de playoffs al mejor de tres encuentros. Es decir, el equipo que obtenga dos victorias asegurará su presencia en la siguiente ronda. Toda la jornada se desarrollará íntegramente en el Polideportivo Lucha Fuentes.

RESULTADOS DE LOS PARTIDOS DE IDA DE LOS CUARTOS DE FINAL

Atenea 1-3 Géminis

Alianza Lima 3-0 Deportivo Soan

Universidad San Martín 3-1 Circolo Sportivo Italiano

Universitario 3-1 Regatas Lima

PROGRAMACIÓN DE LOS PARTIDOS DE VUELTA CUARTOS DE FINAL

Sábado 21 de marzo

5:00 p.m.: Universidad San Martín vs. Circolo Sportivo Italiano

7:00 p.m.: Universitario vs. Regatas Lima

Domingo 22 de marzo

3:00 p.m.: Atenea vs. Géminis

5:00 p.m.: Alianza Lima vs. Deportivo Soan

¿CÓMO Y DÓNDE VER LOS PARTIDOS EN VIVO?

Podrás seguir toda la emoción de los cuartos de final a través de la señal de Latina Televisión (Canal 2 y 702 HD). Además, la cobertura multiplataforma incluye:

Streaming: Transmisión digital mediante la página web oficial y la aplicación de Latina.

Cobertura especial: Sigue el minuto a minuto, resultados y estadísticas en tiempo real por la web de Latina Noticias.

MIRA LATINA NOTICIAS 24/7 AQUÍ