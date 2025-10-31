Lima Norte Corre 12K: la carrera más emblemática del norte de la capital vuelve este 30 de noviembre

La carrera pedestre más emblemática del norte de Lima regresa a las calles. Lima Norte Corre 12K se realizará este domingo 30 de noviembre de 2025, con punto de partida y llegada en la puerta principal del Centro Comercial Plaza Norte, en el distrito de Independencia.

El evento contará con categorías para corredores élite, aficionados, personas con discapacidad, adultos mayores y familias, reafirmando su compromiso con la inclusión y la participación ciudadana. Las inscripciones ya están disponibles a través de la página web www.eventrid.pe.

Los participantes recibirán un kit oficial que incluye un polo conmemorativo, dorsal numerado y medalla de participación. Además, la organización garantiza un recorrido 100 % resguardado, con asistencia médica, puntos de hidratación y animación durante todo el trayecto. La concentración está programada para las 6:00 a. m., y la carrera iniciará a las 7:00 a. m.

El circuito recorrerá las principales avenidas de Independencia y Los Olivos, ofreciendo a los corredores un espacio seguro y ordenado para disfrutar de la actividad física. Desde su primera edición en 2013, Lima Norte Corre 12K se ha consolidado como la carrera descentralizada más representativa del país, convocando a miles de participantes de Lima Metropolitana, provincias y del extranjero.

Más allá de la competencia, esta nueva edición incorpora una campaña de concientización y apoyo social, que busca promover el deporte como herramienta de transformación en los sectores populares. La iniciativa busca fortalecer el sentido de comunidad y fomentar estilos de vida saludables.

“Nuestro reto no es solo convocar corredores, sino construir ciudadanía a través del deporte”, destacó Juan Miguel Rojas Tamayo, gerente general de Profit Evolution SAC, empresa organizadora del evento.

Con el respaldo de instituciones locales, marcas aliadas y voluntarios deportivos, Lima Norte Corre 12K promete ser una experiencia vibrante, segura y solidaria. Este año, el evento busca consolidarse como un símbolo de paz, unión y orgullo para Lima Norte, reforzando su papel como una zona activa, resiliente y comprometida con el futuro.

VIDEO RECOMENDADO