Salió el pre-registro para venta de entradas de la final de Copa Libertadores: así puedes hacerlo

Atención. La final de la Copa Libertadores 2025 se juega el próximo sábado 29 de noviembre en el estadio Monumental de Lima, pues así lo decidió la Conmebol y ahora ha lanzado el link oficial para que los hinchas puedan hacer el pre-registro para la compra de entradas.

Desde este lunes 27 de octubre, a casi un mes de la final del torneo internacional, la Conmebol invitó a todos los hinchas a realizar el pre-registro oficial para comprar las entradas. Este proceso se podrá hacer en este LINK o ingresando a libertadores.eleventickets.com

El link oficial del pre-registro estará disponible hasta el miércoles 30 de octubre a las 23:59 de la noche donde los hinchas podrán adquirir sus boletos una vez que se hayan puesto a la venta las entradas del partido.

Cabe mencionar que Conmebol pone a disponibilidad la preferencia de equipo que tienes, en este caso, los semifinalistas de la Copa Libertadores son: Palmeiras, LDU, Flamengo y Racing, asimismo, si tu equipo no clasificó a la final, puedes definirte como un hincha neutral que solo quiere vivir la fiesta del fútbol.

