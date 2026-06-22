Lionel Messi rompe récords históricos en las copas del mundo y Argentina lo celebra

En una fecha histórica que coincide con el 40º aniversario de los míticos goles de Diego Maradona a Inglaterra en 1986, Lionel Messi selló el pase de la selección argentina a los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo. El astro rosarino anotó un doblete en el triunfo 2-0 ante Austria, consagrándose como el máximo goleador en la historia del máximo torneo futbolístico a nivel de selecciones.

Días después de alcanzar la marca de Miroslav Klose (16 tantos), el capitán albiceleste comandó la victoria con dos anotaciones que elevan su registro a 18 goles. La cifra pudo ser mayor: Messi falló un penal tempranero y rozó el poste con un tiro libre en la última jugada del choque ante los austriacos.

Los 5 récords históricos que batió Lionel Messi hoy

Máximo artillero: Alcanzó los 18 goles en las copas del mundo.

Mayor presencia histórica: Extendió su récord a 28 partidos jugados en fases finales.

Más victorias conseguidas: Se convirtió en el futbolista con más triunfos en el torneo (18).

Récord de regularidad: Superó la marca de minutos disputados en la competición, acumulando 2489.

Racha goleadora: Anotó en seis encuentros consecutivos de la Copa del Mundo, igualando las hazañas de Just Fontaine (1958) y Jairzinho (1970).

Panorama de la selección argentina en el Grupo J

Con puntaje ideal tras dos jornadas, Argentina ya aseguró su boleto a la siguiente ronda. Ratificará el liderazgo de la zona si Jordania no derrota a Argelia en el cierre de la fecha.

Si el resultado ajeno no acompaña, los albicelestes definirán el primer puesto del grupo el próximo 27 de junio en Dallas ante los jordanos. El objetivo es liderar el sector para enfrentar al segundo clasificado del Grupo H (integrado por España, Uruguay, Cabo Verde y Arabia Saudita).

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