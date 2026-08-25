Subastaron el balón de ‘La mano de Dios’ de Maradona en 3.35 millones de dólares

Más que un artículo deportivo, es una pieza de historia. El balón con el que el astro argentino Diego Armando Maradona marcó el ‘Gol del siglo’ y ‘La mano de Dios’ ante Inglaterra, en el Mundial de México 1986, fue vendido —a través de una subasta— por 3.35 millones de dólares.

Si bien es una cifra millonaria que sorprende, el artículo fue vendido por menos de las expectativas que tenía el mercado por su alto valor histórico. Su valor estimado inicial era de entre 4 y 5 millones de dólares.

Sin embargo, la puja por el balón usado en los cuartos de final del Mundial de México 1986, disputado en el estadio Azteca, se cerró en 3.35 millones.

La subasta fue realizada por Heritage Auctions en Estados Unidos. La misma arrancó con un precio base de 2.5 millones de dólares. Algunos entusiastas del mercado incluso esperaban que la puja se acercara a los 10 millones, pero la realidad mostró que las expectativas estaban infladas.

El balón fue conservado durante décadas por el árbitro tunecino Ali Bin Nasser, quien dirigió aquel partido, hasta que decidió ponerla en subasta. El objeto fue presentado como una pieza única por haber estado presente en dos de los goles más reconocidos de la historia del fútbol mundial.

MOMENTOS HISTÓRICOS DEL BALÓN

El duelo entre Argentina e Inglaterra se celebró el 22 de junio de 1986, en un contexto social y político complicado por la disputa de las islas Malvinas entre ambos países.

El primer momento histórico del balón fue el polémico tanto conocido como ‘La mano de Dios’. Al adelantarse al portero Peter Shilton, Diego Armando Maradona saltó para disputar el esférico y lo golpeó con el puño, pero el árbitro no detectó la infracción y dio por válido el gol.

Finalmente, solo cuatro minutos después, Maradona realizó una jugada que inmortalizó su carrera y lo consagró como uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol. El astro argentino tomó el balón en su propio campo, dejó atrás a varios futbolistas ingleses y marcó el llamado ‘Gol del siglo’.

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