Empresa con Gestión Sostenible edición 2025 certifica a 67 empresas por sus mejores prácticas empresariales, abriendo así más oportunidades para ellas

Mientras el mundo avanza hacia estándares más exigentes en sostenibilidad, las empresas que no integren criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) corren el riesgo de quedar rezagadas. En este contexto desafiante, el programa Empresa con Gestión Sostenible (EGS) se consolida como una herramienta estratégica para las empresas peruanas que buscan mantenerse competitivas y relevantes en un mercado en transformación.

En esta edición, el programa EGS reconoció a 67 empresas de 26 sectores distintos, que lograron cumplir los parámetros en su gestión de sostenibilidad durante el año 2025. Dentro de este universo, 5 empresas de la categoría sobresaliente, fueron destacadas por su compromiso y mejores prácticas en temáticas específicas:

Ambiental-Minera Bateas: destaca por sus compromisos públicos en materia climática, con una estrategia respaldada por su directorio, así como el desarrollo de proyectos de innovación ambiental alineados al core de negocios.

Diversidad e Inclusión- Sodimac y Maestro: evidencia compromisos sólidos de no discriminación diversidad y equidad, además de contar con un análisis de brechas salariales en todos los niveles laborales de la organización

Ética e Integridad — DEYFOR: destaca por un sistema de cumplimiento debidamente estructurado que incluye indicadores, protocolos y verificaciones para controlar y mitigar potenciales riesgos en materia de ética e integridad.

Cadena de Valor — Softys: cuenta con un sistema de gestión y atención enfocado en MYPES, dispone de protocolos y sistemas de homologación ASG debidamente estructurados para sus proveedores, e implementa programas de desarrollo para aquellos con mayor riesgo ASG.

Pyme — LHH Perú: evidencia una gestión sólida de riesgos a nivel MYPE, así como una sólida gobernanza e involucramiento de la alta dirección en los planes y programas de sostenibilidad.

Más allá del reconocimiento público, las empresas que participan en EGS acceden a diferenciales estratégicos. Entre ellos, un diagnóstico integral de su gestión ASG, con identificación de fortalezas y oportunidades de mejora de cara al siguiente año, así como la comparación frente a estándares internacionales como S&P Global Sustainable1, GRI, SASB, las Normas de Desempeño del IFC, TCFD y el IFRS (NIIF S1 y S2), además de otros estándares nacionales e internacionales de sostenibilidad, gracias a la alianza estratégica con la Corporación Financiera Internacional (IFC). El proceso cuenta además con el respaldo de terceros independientes, ya que es evaluado por Bureau Veritas, lo que asegura rigor, objetividad y confianza para todos los stakeholders. A esto se suma una ventaja competitiva frente a inversionistas, entidades financieras y consumidores cada vez más exigentes con la sostenibilidad de las empresas con las que se relacionan, y el acceso a una plataforma digital renovada y confiable, que permite gestionar la información de sostenibilidad de manera ágil y estratégica.

Con esta edición, ya son más de 130 las empresas que han participado a lo largo de las 15 ediciones, lo que consolida al programa como una palanca clave para las empresas que buscan anticiparse a un entorno regulatorio cada vez más exigente, evaluar sus riesgos con mayor precisión y responder a las demandas de un mercado que valora cada vez más la sostenibilidad. Felicitamos a las 67 empresas reconocidas en la edición EGS 2025:

Corporación Aceros Arequipa, Deyfor, ISA Energía, ISM Industrias San Miguel, Lima Expresa, Minera Bateas, Movistar, Parque Arauco, Rimac Seguros, Sodimac y Maestro, Softys, Yura S.A, Arca Continental Lindley, Austral Group, Celepsa S.A., Claro, Agrícola Don Ricardo, DP World Callao, Entel Perú S.A, Equans Perú, Falabella, Komatsu-Mitsui, KPMG Perú, LATAM Airlines Perú, LHH Perú, Mallplaza, Compañía Molinera del Centro S.A., Panadería San Jorge S.A., Pluz Energía, Compañía Minera Poderosa S.A.A., Prima AFP S.A., Prodac, PwC Perú, Dalka SAC (Rotoplas), Siderperú, Talma Servicios Aeroportuarios S.A., Técnica Avícola S.A., Textiles Camones S.A. BIC, Transportadora de Gas del Perú – TGP, Unacem Perú S.A., Universidad Científica del Sur, AFP Integra, BBVA, Caja Arequipa, Cartones Villa Marina S.A., Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A., Empresa de Generación Eléctrica de Arequipa S.A. – EGASA, EY Perú, Fenix Power Perú, Ferreyros, Forbis Logistics S.A., Unacem Corp, Corporación Hodelpe S.A.C., Impala Terminals Perú, Mathiesen Perú, Minera Las Bambas, Orvisa S.A., Orygen, Siemens SAC, Sodexo Perú SAC, Soltrak S.A., Textil del Valle S.A. BIC, Unión de Concreteras S.A., Unimaq S.A., Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Universidad San Ignacio de Loyola, Fargoline S.A.