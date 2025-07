Martín Liberman minimizó clasificación de Alianza Lima ante Gremio en Copa Sudamericana

Alianza Lima le dio una alegría más a todos sus hinchas, pues el último miércoles empató 1-1 con Gremio de Porto Alegre y clasificó a los octavos de final de la Copa Sudamericana. El equipo de ‘Pipo’ Gorosito sigue haciendo historia a nivel internacional, sin embargo, el periodista argentino Martín Liberman no lo ve de esa manera.

Pues el ex periodista de Fox Sports minimizó la clasificación de los ‘grones’ e indicó que no dirá que es un equipo de punta del continente, “Muy bien Alianza Lima dejando afuera a Gremio. Eso igual no hará que yo diga que es un equipo de punta en el continente. Ustedes me quieren obligar a mí a decir cosas que no siento ni veo”, señaló.

Asimismo, el periodista recordó la eliminación de Boca Juniors ante Alianza Lima en la Bombonera por la fase previa de la Copa Libertadores y señaló que ha sido un mal año para el cuadro ‘xeneize’, incluso desde 2024.

“De Fluminense para acá ha sido todo un desastre. La eliminación con Vélez del año pasado fue gravísima; las derrotas con River, lo de Independiente, lo de Atlético Tucumán, lo de Alianza Lima cuando comenzó este año, lo de Auckland City, lo de Bayern Munich; 10 partidos sin ganar. Es una vergüenza tras otra. Para mí es el peor momento de la historia de Boca Juniors porque tiene dos papelones más grandes de su historia: lo de Alianza Lima y Auckland City”, agregó.

Cabe mencionar que Liberman había tenido una pelea en redes sociales con los hinchas de Alianza Lima tras decir que era un equipo de medio pelo, pues indicó que el cuadro ‘blanquiazul’ no es Flamengo o Botafogo, por lo que salió al frente a decir que venía recibiendo amenazas por parte de los aficionados ‘grones’.

