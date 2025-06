Memes y goles del partidazo España 5-4 Francia por la UEFA Nations League

En un festival de goles, España derrotó 5-4 a Francia, este jueves en Stuttgart en su semifinal de la Liga de Naciones, y el domingo defenderá su título en esta competición UEFA frente a Portugal en Múnich. Este gran partido no pasó desapercibido para los hinchas, que inundaron las redes con divertidos memes.

La Roja se complicó tras haberse puesto 5-1, con goles de Nico Williams (22), Mikel Merino (26), Pedri (55) y un doblete de Lamine Yamal (54 de penal y 67), mientras que Kylian Mbappé (59) había anotado igualmente de penal. En el tramo final, los Bleus se quedaron a un paso de la gesta al recortar con tantos de Rayan Cherki (79), un autogol de Dani Vivian (83) y uno final de Randal Kolo Muani (90+3).

España no le marcaba cinco goles a Francia desde un amistoso en Colombes (cerca de París) ganado por 5-1 en 1949.

Después de los títulos en la Liga de Naciones de 2023 y en la Eurocopa de 2024, el equipo de Luis De la Fuente aspira a un tercer final de temporada festejando un título, en un domingo que promete emociones fuertes.

A continuación podrás ver los memes que dejó el gran partido entre España y Francia por la semifinal de la UEFA Nations League:

