México venció 2-0 a Sudáfrica en el primer partido de la Copa del Mundo

La selección de México se impuso 2-0 a su similar de Sudáfrica en el arranque de la Copa del Mundo. El choque es válido por el Grupo A de la cita mundialista.

Los goles del equipo local los marcaron Juan Andrés Quiñones a los 9 minutos y Raúl Jiménez a los 67. Además, en el encuentro hubo tres expulsados: los sudafricanos Sphephelo Sithole y Themba Zwane y el mexicano César Montes.

Por el mismo grupo, desde las 9:00 pm (hora peruana) se enfrentan las selecciones de República Checa y Corea del Sur.

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