Mira los memes que dejó la eliminación de Perú del Mundial 2026

La selección peruana cayó goleada 0-3 en su visita a su similar de Uruguay en partido válido por la fecha 17 de las Eliminatorias sudamericanas. Con este resultado, lamentablemente, Perú quedó eliminado del próximo Mundial 2026. Esto no pasó desapercibido para los hinchas, que inundaron las redes sociales con diversos memes.

Uruguay se impuso a Perú con goles de Rodrigo Aguirre a los 14 minutos, Giorgian de Arrascaeta a los 58 y Federico Vilas a los 80. De esta forma, la blanquirroja se quedó con 12 puntos, seis unidades menos que Venezuela, selección que está en zona de repechaje a falta de una sola fecha para que terminen las Eliminatorias.

LOS MEMES QUE DEJÓ EL URUGUAY 3-0 PERÚ POR LAS ELIMINATORIAS

A continuación puedes ver varios de los memes subidos a las redes sociales por los hinchas tras quedar decretada la eliminación de la selección peruana de la próxima copa del mundo, a disputarse en Estados Unidos, México y Canadá:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de A PRESIÓN ARMY – MR PEET (@fansdeapresion)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Un Peruano Más (@unperuanomaspe)

