Fallece exfutbolista del Arsenal a causa de una lesión cerebral

El fútbol inglés está de luto por tras el deceso de Billy Vigar, delantero del Chichester City y exjugador de la cantera del Arsenal. El joven, de tan solo 21 años, falleció a causa de una lesión cerebral sufrida durante un partido de la Isthmian League Premier Division. Pese a ser inducido al coma y operado el martes, los esfuerzos médicos no lograron salvarle la vida.

El accidente ocurrió el pasado fin de semana en el encuentro entre Chichester City y Wingate & Finchley por la séptima división, cuando Vigar chocó contra un muro en la periferia del campo al intentar mantener la pelota en juego. El impacto obligó a suspender el partido.

El Arsenal, donde ingresó a los 14 años en la academia de Hale End, expresó sus condolencias y destacó su velocidad, potencia y determinación. Recordó, además, que en 2022 firmó su primer contrato profesional tras una destacada campaña juvenil, en la que compartió vestuario con Charles Sagoe Jr. y Omari Hutchinson. El club londinense subrayó tanto su talento como el aprecio que despertaba entre compañeros y entrenadores.

Everyone at Arsenal is devastated by the shocking news that former academy graduate Billy Vigar has passed away. All our thoughts are with his family and loved ones at this time. Rest in peace, Billy ❤️ — Arsenal (@Arsenal) September 25, 2025

La Football Association (FA) anunció que revisará la normativa sobre muros y estructuras próximas a los terrenos de juego fuera de las cuatro principales ligas inglesas. La Professional Footballers’ Association (PFA) pidió acelerar la adopción de medidas concretas para reforzar la protección de los futbolistas.

El fallecimiento del delantero provocó numerosas muestras de pesar de clubes, jugadores y aficionados. La familia de Vigar y el Chichester City agradecieron los mensajes de apoyo y solicitaron privacidad en estos momentos de duelo.