Partidos del Mundial de Clubes 2025: grupos, horarios y dónde ver los encuentros

Mira la tabla de posiciones de cada grupo del Mundial de Clubes 2025 | En el inicio de la máxima competencia futbolística a nivel de equipos, clubes de todos los continentes luchan por alzar el trofeo.

Entre los máximos aspirantes al título se encuentran: Real Madrid, Manchester City, Paris Saint-Germain (PSG), Bayern, Chelsea, Inter de Milán, Borussia Dortmund, Juventus, Palmeiras, Botafogo, Boca Juniors, Flamengo, River Plate y Fluminense.

Todos los encuentros del Mundial de Clubes 2025 serán transmitidos a través de D Sports y DAZN.

En esta nota de Latina Noticias, conoce el fixture completo de cada grupo, con los partidos y horarios, así como los diversos resultados y la tabla de posiciones debidamente actualizados.

FIXTURE Y TABLA DE POSICIONES DE LA FASE DE GRUPOS DEL MUNDIAL DE CLUBES

Grupo A

Sábado 14 de junio de 2025:

7.00 pm | Al Ahly vs. Inter Miami CF (Hard Rock Stadium, Miami Gardens)

Domingo 15 de junio de 2025:

5.00 pm | Palmeiras vs. Porto (MetLife Stadium, East Rutherford)

Jueves 19 de junio de 2025:

11.00 am | Palmeiras – Al Ahly (MetLife Stadium, East Rutherford)

2.00 pm | Inter Miami CF vs. Porto (Mercedes-Benz Stadium, Atlanta)

Lunes 23 de junio de 2025:

8.00 pm | Inter Miami CF vs. Palmeiras (Hard Rock Stadium, Miami Gardens)

8.00 pm | Porto vs. Al Ahly (MetLife Stadium, East Rutherford)

Grupo B

Domingo 15 de junio de 2025:

2.00 pm | Paris Saint-Germain vs. Atlético Madrid (Rose Bowl, Pasadena)

9.00 pm | Botafogo vs. Seattle Sounders FC (Lumen Field, Seattle)

Jueves 19 de junio de 2025:

2.00 pm | Seattle Sounders FC vs. Atlético Madrid (Lumen Field, Seattle)

5.00 pm | Paris Saint-Germain vs. Botafogo (Rose Bowl, Pasadena)

Lunes 23 de junio de 2025:

11.00 am | Seattle Sounders FC vs. Paris Saint-Germain (Lumen Field, Seattle)

11.00 am | Atlético Madrid vs. Botafogo (Rose Bowl, Pasadena)

Grupo C

Domingo 15 de junio de 2025:

11.00 am | Bayern Munich vs. Auckland City (TQL Stadium, Cincinnati)

Lunes 16 de junio de 2025:

5.00 pm | Boca Juniors vs. Benfica (Hard Rock Stadium, Miami Gardens)

Viernes 20 de junio de 2025:

11.00 am | Benfica vs. Auckland City (Inter&Co Stadium, Orlando)

8.00 pm | Bayern Munich vs. Boca Juniors (Hard Rock Stadium, Miami Gardens)

Martes 24 de junio de 2025:

2.00 pm | Auckland City vs. Boca Juniors (Geodis Park, Nashville)

2.00 pm | Benfica vs. Bayern Munich (Bank of America Stadium, Charlotte)

Grupo D

Lunes 16 de junio de 2025:

2.00 pm | Chelsea vs. León (Mercedes-Benz Stadium, Atlanta)

8.00 pm | Flamengo vs. Espérance de Tunis (Lincoln Financial Field, Filadelfia)

Viernes 20 de junio de 2025:

1.00 pm | Flamengo vs. Chelsea (Lincoln Financial Field, Filadelfia)

5.00 pm | León vs. Espérance de Tunis (Geodis Park, Nashville)

Martes 24 de junio de 2025:

8.00 pm | León vs. Flamengo (Camping World Stadium, Orlando)

8.00 pm | Espérance de Tunis vs. Chelsea (Lincoln Financial Field, Filadelfia)

Grupo E

Martes 17 de junio de 2025:

11.00 am | River Plate vs. Urawa Red Diamonds (Lumen Field, Seattle)

5.00 pm | Monterrey vs. Inter de Milán (Rose Bowl, Pasadena)

Sábado 21 de junio de 2025:

11.00 am | Inter de Milán vs. Urawa Red Diamonds (Lumen Field, Seattle)

5.00 pm | River Plate vs. Monterrey (Rose Bowl, Pasadena)

Miércoles 25 de junio de 2025:

8.00 pm | Inter de Milán vs. River Plate (Lumen Field, Seattle)

8.00 pm | Urawa Red Diamonds vs. Monterrey (Rose Bowl, Pasadena)

Grupo F

Martes 17 de junio de 2025:

11.00 am | Fluminense vs. Borussia Dortmund (MetLife Stadium, East Rutherford)

5.00 pm | Ulsan HD vs. Mamelodi Sundowns (Inter&Co Stadium, Orlando)

Sábado 21 de junio de 2025:

11.00 am | Mamelodi Sundowns vs. Borussia Dortmund – TQL Stadium, Cincinnati

5.00 pm | Fluminense vs. Ulsan HD – MetLife Stadium, East Rutherford

Miércoles 25 de junio de 2025:

2.00 pm | Dortmund vs. Ulsan HD (TQL Stadium, Cincinnati)

2.00 pm | Mamelodi Sundowns vs. Fluminense (Hard Rock Stadium, Miami Gardens)

Grupo G

Miércoles 18 de junio de 2025:

11.00 am | Manchester City vs. Wydad AC (Lincoln Financial Field, Filadelfia)

8.00 pm | Al Ain vs. Juventus (Audi Field, Washington, D.C.)

Domingo 22 de junio de 2025:

11.00 am | Juventus vs. Wydad AC (Lincoln Financial Field, Filadelfia)

8.00 pm | Manchester City vs. Al Ain (Mercedes-Benz Stadium, Atlanta)

Jueves 26 de junio de 2025:

2.00 pm | Juventus vs. Manchester City (Camping World Stadium, Orlando)

2.00 pm | Wydad AC vs. Al Ain (Audi Field, Washington, D.C.)

Grupo H

Miércoles 18 de junio de 2025:

2.00 pm | Real Madrid vs. Al Hilal (Hard Rock Stadium, Miami Gardens)

5.00 pm | Pachuca vs. Red Bull Salzburg (Estadio TQL, Cincinnati)

Domingo 22 de junio de 2025:

2.00 pm | Real Madrid vs. Pachuca (Bank of America Stadium, Charlotte)

5.00 pm | Red Bull Salzburg vs. Al Hilal (Audi Field, Washington, D.C.)

Jueves 26 de junio de 2025:

8.00 pm | Al Hilal vs. México (Geodis Park, Nashville)

8.00 pm | Red Bull Salzburg vs. Real Madrid (Lincoln Financial Field, Filadelfia)

