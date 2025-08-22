Mundial de Vóley Femenino 2025: grupos, calendario y horarios de los partidos en Tailandia
El Mundial de Vóley Femenino 2025 arrancó este viernes 22 de agosto en Tailandia con la participación de 32 selecciones que buscan conquistar el título en la máxima cita de este deporte.
Equipos de Sudamérica como Brasil, Argentina y Colombia debutaron con importantes victorias en una fase de grupos que promete ser muy disputada.
En la siguiente nota de Latina Noticias, conoce los encuentros que se darán durante el desarrollo de este emocionante torneo.
GRUPO DEL MUNDIAL DE VÓLEY FEMENINO 2025
El torneo se divide en ocho grupos:
- Grupo A: Tailandia, Países Bajos, Suecia y Egipto
- Grupo B: Italia, Bélgica, Cuba y Eslovaquia
- Grupo C: Brasil, Puerto Rico, Francia y Grecia
- Grupo D: Estados Unidos, República Checa, Argentina y Eslovenia
- Grupo E: Turquía, Canadá, Bulgaria y España
- Grupo F: China, República Dominicana, Colombia y México
- Grupo G: Polonia, Alemania, Kenia y Vietnam
- Grupo H: Japón, Serbia, Ucrania y Camerún
CALENDARIO DE PARTIDOS – FASE DE GRUPOS
22 de agosto
- 4:00 a.m. | Puerto Rico 1-3 Francia (Grupo C)
- 4:00 a.m. | República Checa 1-3 Argentina (Grupo D)
- 5:00 a.m. | Países Bajos 3-2 Suecia (Grupo A)
- 5:00 a.m. | Bélgica 3-0 Cuba (Grupo B)
- 7:30 a.m. | Brasil 3-0 Grecia (Grupo C)
- 7:30 a.m. | Estados Unidos 3-1 Eslovenia (Grupo D)
- 8:30 a.m. | Tailandia 3-1 Egipto (Grupo A)
- 8:30 a.m. | Italia 3-0 Eslovaquia (Grupo B)
- 4:00 a.m. | Canadá vs. Bulgaria (Grupo E)
- 4:00 a.m. | República Dominicana vs. Colombia (Grupo F)
- 5:00 a.m. | Alemania vs. Kenia (Grupo G)
- 5:00 a.m. | Japón vs. Camerún (Grupo H)
- 7:30 a.m. | Turquía vs. España (Grupo E)
- 7:30 a.m. | China vs. México (Grupo F)
- 8:30 a.m. | Polonia vs. Vietnam (Grupo G)
- 8:30 a.m. | Serbia vs. Ucrania (Grupo H)
- 4:00 a.m. | Puerto Rico vs. Grecia (Grupo C)
- 4:00 a.m. | República Checa vs. Eslovenia (Grupo D)
- 5:00 a.m. | Países Bajos vs. Egipto (Grupo A)
- 5:00 a.m. | Italia vs. Cuba (Grupo B)
- 7:30 a.m. | Brasil vs. Francia (Grupo C)
- 7:30 a.m. | Estados Unidos vs. Argentina (Grupo D)
- 8:30 a.m. | Tailandia vs. Suecia (Grupo A)
- 8:30 a.m. | Bélgica vs. Eslovaquia (Grupo B)
- 4:00 a.m. | Canadá vs. España (Grupo E)
- 4:00 a.m. | República Dominicana vs. México (Grupo F)
- 5:00 a.m. | Alemania vs. Vietnam (Grupo G)
- 5:00 a.m. | Japón vs. Ucrania (Grupo H)
- 7:30 a.m. | Turquía vs. Bulgaria (Grupo E)
- 7:30 a.m. | China vs. Colombia (Grupo F)
- 8:30 a.m. | Polonia vs. Kenia (Grupo G)
- 8:30 a.m. | Serbia vs. Camerún (Grupo H)
- 4:00 a.m. | Francia vs. Grecia (Grupo C)
- 4:00 a.m. | Argentina vs. Eslovenia (Grupo D)
- 5:00 a.m. | Suecia vs. Egipto (Grupo A)
- 5:00 a.m. | Italia vs. Bélgica (Grupo B)
- 7:30 a.m. | Brasil vs. Puerto Rico (Grupo C)
- 7:30 a.m. | Estados Unidos vs. República Checa (Grupo D)
- 8:30 a.m. | Tailandia vs. Países Bajos (Grupo A)
- 8:30 a.m. | Cuba vs. Eslovaquia (Grupo B)
- 4:00 a.m. | Turquía vs. Canadá (Grupo E)
- 4:00 a.m. | Colombia vs. México (Grupo F)
- 5:00 a.m. | Kenia vs. Vietnam (Grupo G)
- 5:00 a.m. | Japón vs. Serbia (Grupo H)
- 7:30 a.m. | Bulgaria vs. España (Grupo E)
- 7:30 a.m. | China vs. República Dominicana (Grupo F)
- 8:30 a.m. | Polonia vs. Alemania (Grupo G)
- 8:30 a.m. | Ucrania vs. Camerún (Grupo H)
