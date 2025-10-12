Oliver Sonne anuncia la llegada de su primer hijo junto a Isabella Taulund | FOTOS

El futbolista peruano-danés Oliver Sonne y su novia Isabella Taulund compartieron una emocionante noticia que ha enternecido a miles de seguidores. ¡Serán padres por primera vez!

La pareja hizo el anuncio a través de sus redes sociales, donde publicaron una serie de tiernas imágenes que muestran una ecografía y la “pancita” de embarazada de Isabella. “Nuevo en la tripulación”, se lee en el post.

El defensor de la selección peruana atraviesa uno de los momentos más especiales de su vida personal mientras consolida su carrera futbolística. En las fotografías, la pareja se muestra sonrientes, reflejando la emoción por esta nueva etapa familiar.

Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar. Miles de fanáticos y colegas del deporte le enviaron mensajes de felicitación, destacando la alegría y el cariño que la pareja transmite.

Oliver Sonne, quien nació en Dinamarca pero representa al Perú en el ámbito futbolístico, se ha convertido en una figura muy querida por los hinchas. Su carisma y profesionalismo lo han posicionado como uno de los jugadores con mayor proyección en la Blanquirroja.

