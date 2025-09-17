Alianza Lima y su primera baja de cara al partido con la U de Chile

Lo último. Alianza Lima ya tiene todo listo para enfrentar a la U de Chile por los cuartos de final de la Copa Sudamericana, pues los dirigidos de ‘Pipo’ Gorosito ya concentran en un hotel de Miraflores y este jueves se medirán con el cuadro chileno en el estadio de Matute a las 7:30 de la noche.

Si bien los hinchas ‘blanquiazules’ ya palpitan el duelo con los chilenos, hay una mala noticia. Y es que el delantero Paolo Guerrero es baja en el conjunto ‘grone’, pues este miércoles no entrenó a la par con sus compañeros y quedó fuera de la lista de convocados de Gorosito.

