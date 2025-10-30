Paolo Guerrero: esto dijo sobre su renovación de contrato

A pocas fechas del final de la Liga 1 2025, crece la expectativa en torno al futuro de Paolo Guerrero en Alianza Lima. El capitán blanquiazul, de 41 años, aseguró que aún no ha definido su continuidad, pero reafirmó su amor por el club.

Guerrero precisó que recién al finalizar el campeonato se reunirá con la Administración para evaluar su renovación de contrato, el cual vence el 31 de diciembre de 2025, justo un día antes de cumplir 42 años.

“A final de temporada, después del campeonato que pase, seguramente nos sentaremos a conversar, pero primero el club, el equipo, que los resultados nos acompañen para la clasificación a la Libertadores. Alianza es mi casa, mi vida, mi pasión, como te digo más importante ahora es pensar en el equipo, terminar bien el campeonato y después seguramente nos sentaremos a conversar”, expresó el goleador.

El goleador, que suma 10 tantos en la temporada, enfatizó que todo el plantel está enfocado en alcanzar el objetivo internacional. “Nos quedan tres partidos, debemos jugarlos como finales. Queremos que Alianza esté en la Libertadores de forma directa”, añadió el “Depredador”.

Mientras la dirigencia analiza posibles cambios en el plantel, la hinchada se muestra dividida: algunos piden su renovación, mientras otros consideran que es momento de dar paso a nuevas figuras. Por ahora, Paolo Guerrero mantiene la mirada en el cierre del campeonato y en dejar al club de sus amores en lo más alto.