Paolo Guerrero y su triste foto en la tribuna durante el Perú vs Paraguay

El delantero peruano, Paolo Guerrero, asistió al estadio Nacional para el Perú vs Paraguay, el ‘Depredador’ no fue convocado por estar lesionado y no pudo ‘despedirse’ de la ‘Bicolor’ en estas Eliminatorias 2026.

El ‘Depredador’ decidió apoyar a sus compañeros desde la tribuna y fue ahí cuando capturaron un triste momento. El goleador mirando el partido solo y triste cuando la selección peruana perdía por la mínima diferencia ante Paraguay.

Al término del partido, Paolo Guerrero bajó al vestuario de la selección peruana y se despidió de cada uno de sus compañeros. Cabe mencionar que el capitán indicó que estas Eliminatorias iban a ser las últimas en su carrera, sin embargo, no pudo lograr clasificar a un nuevo mundial.

