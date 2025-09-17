Temas
Paolo Hurtado reveló que Jefferson Farfán le faltó el respeto por lo que se pelearon en Alianza Lima

Paolo Hurtado reveló que Jefferson Farfán le faltó el respeto por lo que se pelearon en Alianza Lima
Fue de conocimiento público la pelea de Jefferson Farfán y Paolo Hurtado cuando ambos estaban en Alianza Lima durante el 2022, pues el ‘Caballito’ recordó cuando se peleó con la ‘Foquita’ y fue porque -según Hurtado- Farfán le faltó el respeto.

Y es que como se recuerda, durante el bicampeonato de los ‘blanquiazules’, un problema interno donde figuraba Jefferson Farfán, salió a flote y luego se supo que hubo una pelea con Paolo Hurtado. El ex jugador de la selección peruana recordó ese momento en el programa de Youtube ‘Doble Punta’.

“Nadie va a contar porque nadie sabe, solo lo sabe la persona (Farfán) y yo, no me gusta hablar mucho sobre eso, para hacerlo corto, un día sentí que esa persona me faltó el respeto, a pesar de que yo le tenía mucho aprecio y sentí que mi ídolo se había ido”, contó.

Si bien Hurtado no contó si hubo golpes en dicha pelea con Jefferson Farfán, el ‘Caballito’ contó que ha vuelto a ver al ’10’ y lo ha saludado sin ningún problema. “Si lo veo lo saludo, lo he visto y lo he saludado sin ningún problema… Cuento lo que pasó y la falta de respeto, yo quise pedir disculpas por lo que significaba”, agregó.

