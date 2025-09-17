Paolo Hurtado reveló que Jefferson Farfán le faltó el respeto por lo que se pelearon en Alianza Lima

Fue de conocimiento público la pelea de Jefferson Farfán y Paolo Hurtado cuando ambos estaban en Alianza Lima durante el 2022, pues el ‘Caballito’ recordó cuando se peleó con la ‘Foquita’ y fue porque -según Hurtado- Farfán le faltó el respeto.

Y es que como se recuerda, durante el bicampeonato de los ‘blanquiazules’, un problema interno donde figuraba Jefferson Farfán, salió a flote y luego se supo que hubo una pelea con Paolo Hurtado. El ex jugador de la selección peruana recordó ese momento en el programa de Youtube ‘Doble Punta’.

“Nadie va a contar porque nadie sabe, solo lo sabe la persona (Farfán) y yo, no me gusta hablar mucho sobre eso, para hacerlo corto, un día sentí que esa persona me faltó el respeto, a pesar de que yo le tenía mucho aprecio y sentí que mi ídolo se había ido”, contó.

Si bien Hurtado no contó si hubo golpes en dicha pelea con Jefferson Farfán, el ‘Caballito’ contó que ha vuelto a ver al ’10’ y lo ha saludado sin ningún problema. “Si lo veo lo saludo, lo he visto y lo he saludado sin ningún problema… Cuento lo que pasó y la falta de respeto, yo quise pedir disculpas por lo que significaba”, agregó.

