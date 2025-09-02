Paraguay daría feriado por clasificar al mundial 2026: es rival de Perú en la última fecha

La selección de Paraguay está a dos fechas de lograr su clasificación al mundial del 2026, pues sus últimos resultados lo han posicionado en zona de clasificación directa. Ante ello, el presidente paraguayo, Santiago Peña, ha dejado entrever que daría feriado nacional para el viernes 5 de septiembre.

Y es que la ‘Albirroja’ está a una victoria de sellar su clasificación al mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026, por lo que de ganar este jueves a Ecuador en el estadio Defensores del Chaco, los paraguayos podrán celebrar su clasificación al mundial del 2026.

“No hay que celebrar antes de tiempo pero creo que si amerita, si Paraguay vuelve al mundial después de 16 años, creo que es un buen momento para que todos los paraguayos podamos celebrar”, señaló el presidente Peña al medio deportivo, Versus.

Cabe mencionar que Paraguay también es el próximo rival de Perú en la última fecha de Eliminatorias 2026, pues el próximo 9 de septiembre juegan en Lima frente a la ‘Bicolor’ en el estadio Nacional. Asimismo, el combinado patrio tiene pocas posibilidades incluso de ir al repechaje.

MIRA LATINA NOTICIAS 24/7