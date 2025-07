Partido del Torneo Clausura – Liga 1 queda suspendido por esta razón

Lo último. Uno de los partidos de la fecha 2 del Torneo Clausura ha sido suspendido por un tema logístico en cuanto al traslado de una de las delegaciones, pues el encuentro entre Atlético Grau y ADT de Tarma programado para el sábado 26 de julio a las 3:15 de la tarde en el estadio Campeones del 36, ha sido suspendido.

Pues el elenco tarmeño no tiene cómo llegar al norte del país porque no hay vuelos disponibles a Piura debido a la alta demanda de viajes por el feriado largo de Fiestas Patrias. Debido a los problemas y que no habían otras alternativas para viajar, se optó por suspender el encuentro.

Cabe mencionar que dentro de las bases indica que un partido se puede reprogramar en las siguiente 24 horas, sin embargo, las complicaciones de movilización del equipo de Tarma olbligaron que el partido se suspenda hasta una nueva fecha.

El duelo entre piuranos y tarmeños se podría jugar en la siguiente fecha FIFA ya que el campeonato ingresa en pausa por los partidos de la selección peruana. Atlético Grau y ADT de Tarma ganaron en su estreno en el Torneo Clausura, pues vencieron a Cienciano y Ayacucho FC, respectivamente.

MIRA LATINA NOTICIAS 24/7