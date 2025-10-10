Temas
Deportes

Partidos de hoy, viernes 10 de octubre: programación para ver fútbol EN VIVO

Felipe Morales
El fútbol en vivo para hoy, viernes 10 de octubre. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.

PARTIDOS DE HOY, VIERNES 10 DE OCTUBRE

  • Amistosos internacionales

11:00 a.m. | Bolivia vs Jordania – Unitel

6:00 p.m. | Chile vs Perú – América TV, ATV, Movistar Deportes, Chilevisión

7:00 p.m. | Argentina vs Venezuela – DSports, DGO

  • Eliminatorias – UEFA

9:00 a.m. | Kazajistán vs Liechtenstein – ESPN 4, Disney+

1:45 p.m. | Francia vs Azerbaiyán – Disney+

1:45 p.m. | Bélgica vs Macedonia – Disnye+

1:45 p.m. | Suecia vs Suiza – ESPN 2, Disney+

1:45 p.m. | Kosovo vs Eslovenia – Disney+

1:45 p.m. | Alemnia vs Luxemburgo – ESPN, Disney+

1:45 p.m. | Irlanda del Norte vs Eslovaquia – Disney+

1:45 p.m. | Islandia vs Ucrania – Disney+

  • Eliminatorias 2026 – CAF

7:00 a.m. | Sudán del Sur vs Senegal – FIFA+

8:00 a.m. | Sudán vs Mauritania – FIFA+

8:00 a.m. | Togo vs R.D. Congo – FIFA+

8:00 a.m. | Gambia vs Gabón – FIFA+

8:00 a.m. | Seychelles vs Costa del Marfil – FIFA+

11:00 a.m. | Zimbabue vs Sudáfrica – FIFA+

11:00 a.m. | Ruanda vs Benín – FIFA+

11:00 a.m. | Santo Tomé vs Túnez – FIFA+

11:00 a.m. | Lesoto vs Nigeria – FIFA+

  • Eliminatorias – Concacaf

4:00 p.m. | Surinam vs Guatemala – Concacaf GO, Concacaf YouTube

5:00 p.m. | Bermudas vs Trinidad y Tobago – Concacaf GO, Concacaf YouTube

6:00 p.m. | Curazao vs Jamaica – Concacaf GO, Concacaf YouTube

8:00 p.m. | El Salvador vs Panamá – Concacaf GO, Concacaf YouTube

  • Primera División – Argentina

12:30 p.m. | San Lorenzo vs San Martín SJ – TyC Sports

2:15 p.m. | Defensa y Justicia vs Argentinos Juniors – TyC Sports

2:45 p.m. | Central Córdoba vs Unión – Fanatiz

4:30 p.m. | Newells vs Tigre – TyC Sports

