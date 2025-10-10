Partidos de hoy, viernes 10 de octubre: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, viernes 10 de octubre. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.
PARTIDOS DE HOY, VIERNES 10 DE OCTUBRE
- Amistosos internacionales
11:00 a.m. | Bolivia vs Jordania – Unitel
6:00 p.m. | Chile vs Perú – América TV, ATV, Movistar Deportes, Chilevisión
7:00 p.m. | Argentina vs Venezuela – DSports, DGO
- Eliminatorias – UEFA
9:00 a.m. | Kazajistán vs Liechtenstein – ESPN 4, Disney+
1:45 p.m. | Francia vs Azerbaiyán – Disney+
1:45 p.m. | Bélgica vs Macedonia – Disnye+
1:45 p.m. | Suecia vs Suiza – ESPN 2, Disney+
1:45 p.m. | Kosovo vs Eslovenia – Disney+
1:45 p.m. | Alemnia vs Luxemburgo – ESPN, Disney+
1:45 p.m. | Irlanda del Norte vs Eslovaquia – Disney+
1:45 p.m. | Islandia vs Ucrania – Disney+
- Eliminatorias 2026 – CAF
7:00 a.m. | Sudán del Sur vs Senegal – FIFA+
8:00 a.m. | Sudán vs Mauritania – FIFA+
8:00 a.m. | Togo vs R.D. Congo – FIFA+
8:00 a.m. | Gambia vs Gabón – FIFA+
8:00 a.m. | Seychelles vs Costa del Marfil – FIFA+
11:00 a.m. | Zimbabue vs Sudáfrica – FIFA+
11:00 a.m. | Ruanda vs Benín – FIFA+
11:00 a.m. | Santo Tomé vs Túnez – FIFA+
11:00 a.m. | Lesoto vs Nigeria – FIFA+
- Eliminatorias – Concacaf
4:00 p.m. | Surinam vs Guatemala – Concacaf GO, Concacaf YouTube
5:00 p.m. | Bermudas vs Trinidad y Tobago – Concacaf GO, Concacaf YouTube
6:00 p.m. | Curazao vs Jamaica – Concacaf GO, Concacaf YouTube
8:00 p.m. | El Salvador vs Panamá – Concacaf GO, Concacaf YouTube
- Primera División – Argentina
12:30 p.m. | San Lorenzo vs San Martín SJ – TyC Sports
2:15 p.m. | Defensa y Justicia vs Argentinos Juniors – TyC Sports
2:45 p.m. | Central Córdoba vs Unión – Fanatiz
4:30 p.m. | Newells vs Tigre – TyC Sports