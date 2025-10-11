Partidos de hoy, sábado 11 de octubre: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, sábado 11 de octubre. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.
PARTIDOS DE HOY, SÁBADO 11 DE OCTUBRE
- Eliminatorias – UEFA
08:00 a.m. | Letonia vs. Andorra – Disney+ Premium, ESPN 2
11:00 a.m. | Hungría vs. Armenia – Disney+ Premium
11:00 a.m. | Noruega vs. Israel – Disney+ Premium, ESPN 2
1:45 a.m. | Portugal vs. Rep. Irlanda – Disney+ Premium
1:45 a.m. | España vs. Georgia – Disney+ Premium, ESPN 2
1:45 a.m. | Estonia vs. Italia – Disney+ Premium
1:45 a.m. | Bulgaria vs. Turquía – Disney+ Premium
1:45 a.m. | Serbia vs. Albania – Disney+ Premium
- Eliminatorias 2026 – AFC
12:15 p.m. | Emiratos Árabes Unidos vs. Omán – Disney+ Premium, OneFootball PPV
2:30 p.m. | Irak vs. Indonesia – Disney+ Premium, OneFootball PPV
- Mundial Sub 20 – FIFA
3:00 p.m. | España vs. Colombia – DGO, DSports
6:00 p.m. | México vs. Argentina – DGO, DSports
- Brasileirao – Brasil
5:00 p.m. | Palmeiras vs. Juventude – Fanatiz
- Primera División – Argentina
12:30 p.m. | Barracas Central vs. Boca Juniors – Fanatiz
2:00 p.m. | Gimnasia LP vs. Talleres Córdoba – Disney+ Premium, Fanatiz
4:00 p.m. | Banfield vs. Racing Club – Disney+ Premium, Fanatiz
8:15 p.m. | Vélez Sarsfield vs. Rosario Central – Disney+ Premium, Fanatiz
8:15 p.m. | Belgrano vs. Estudiantes LP – Fanatiz, TyC Sports
- MLS – Estados Unidos y Canadá
6:30 p.m. | Orlando City vs. Vancouver Whitecaps – Apple TV
6:30 p.m. | Inter Miami vs. Atlanta United – Apple TV