Dina Boluarte
Fútbol peruano
Perú Decide 2026
Dólar
Dina Boluarte
Fútbol peruano
Perú Decide 2026
Dólar
Deportes

Partidos de hoy, sábado 11 de octubre: programación para ver fútbol EN VIVO

Felipe Morales
El fútbol en vivo para hoy, sábado 11 de octubre. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.

PARTIDOS DE HOY, SÁBADO 11 DE OCTUBRE

  • Eliminatorias – UEFA

08:00 a.m. | Letonia vs. Andorra – Disney+ Premium, ESPN 2

11:00 a.m. | Hungría vs. Armenia – Disney+ Premium

11:00 a.m. | Noruega vs. Israel – Disney+ Premium, ESPN 2

1:45 a.m. | Portugal vs. Rep. Irlanda – Disney+ Premium

1:45 a.m. | España vs. Georgia – Disney+ Premium, ESPN 2

1:45 a.m. | Estonia vs. Italia – Disney+ Premium

1:45 a.m. | Bulgaria vs. Turquía – Disney+ Premium

1:45 a.m. | Serbia vs. Albania – Disney+ Premium

  • Eliminatorias 2026 – AFC

12:15 p.m. | Emiratos Árabes Unidos vs. Omán – Disney+ Premium, OneFootball PPV

2:30 p.m. | Irak vs. Indonesia – Disney+ Premium, OneFootball PPV

  • Mundial Sub 20 – FIFA

3:00 p.m. | España vs. Colombia – DGO, DSports

6:00 p.m. | México vs. Argentina – DGO, DSports

  • Brasileirao – Brasil

5:00 p.m. | Palmeiras vs. Juventude – Fanatiz

  • Primera División – Argentina

12:30 p.m. | Barracas Central vs. Boca Juniors – Fanatiz

2:00 p.m. | Gimnasia LP vs. Talleres Córdoba – Disney+ Premium, Fanatiz

4:00 p.m. | Banfield vs. Racing Club – Disney+ Premium, Fanatiz

8:15 p.m. | Vélez Sarsfield vs. Rosario Central – Disney+ Premium, Fanatiz

8:15 p.m. | Belgrano vs. Estudiantes LP – Fanatiz, TyC Sports

  • MLS – Estados Unidos y Canadá

6:30 p.m. | Orlando City vs. Vancouver Whitecaps – Apple TV

6:30 p.m. | Inter Miami vs. Atlanta United – Apple TV

