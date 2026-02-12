Temas
Partidos de hoy, jueves 12 de febrero: programación para ver fútbol EN VIVO

Partidos de hoy, jueves 12 de febrero: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, jueves 12 de febrero. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.

PARTIDOS DE HOY, JUEVES 12 DE FEBRERO

  • Copa Libertadores – Conmebol

7:30 p.m. | Universidad Católica vs Juventus – ESPN, Disney+

  • Copa del Rey – España

3:00 p.m. | Atlético de Madrid vs Barcelona – ESPN, Disney+

  • Premier League – Inglaterra

3:00 p.m. | Brentford vs Arsenal – ESPN, Disney+

  • Copa del Rey – España

03:00 p.m. | Athletic de Bilbao vs Real Sociedad – ESPN

  • Concachampions – Concacaf

8:00 p.m. | Cruz Azul vs. Vancouver – FC Disney+

  • Brasileirão – Brasil

5:00 p.m. | Athletico-PR vs Santos Canal del Futbol

5:30 p.m. | Fluminense vs Botafogo Fanatiz, TV Record, Globoplay

6:00 p.m. | Corinthians vs RB Bragantino Fanatiz, Premiere, Canal del Futbol

7:30 p.m. | Internacional vs Palmeiras Fanatiz, Premiere, Canal del Futbol

  • Liga Profesional – Argentina

5:00 p.m. | Tigre vs Aldosivi – TyC Sports

7:15 p.m. | Argentinos Juniors vs River Plate – ESPN2, TyC Sports

  • Sudamericano Sub-20 Femenino – Conmebol

4:00 p.m. | Paraguay vs Colombia – DIRECTV Sports, DGO

4:00 p.m. | Venezuela vs Chile – DIRECTV Sports, DGO

