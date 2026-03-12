Temas
Lo último
Perú Decide 2026
José Jerí
Fútbol peruano
Dólar
Nuestros Glaciares
Lo último
Perú Decide 2026
José Jerí
Fútbol peruano
Dólar
Nuestros Glaciares
TV en vivo
MENÚ
Deportes

Partidos de hoy, jueves 12 de marzo: programación para ver fútbol EN VIVO

Deportes
Partidos de hoy, jueves 12 de marzo: programación para ver fútbol EN VIVO
Felipe Morales
Felipe Morales
Compartir

El fútbol en vivo para hoy, jueves 12 de marzo. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.

PARTIDOS DE HOY, JUEVES 12 DE MARZO

  • Copa Libertadores – Conmebol

7:30 p.m. | Medellín vs Juventud – ESPN, Disney+

  • Europa League – UEFA

12:45 p.m. | Bologna vs Roma – ESPN 3, Disney+

12:45 p.m. | Stuttgart vs Porto – ESPN 4, Disney+

12:45 p.m. | Panathinaikos vs Real Betis – ESPN 5, Disney+

12:45 p.m. | Lille vs Aston Villa – ESPN, Disney+

3:00 p.m. | Genk vs Friburgo – ESPN 4, Disney+

3:00 p.m. | Celta vs Lyon – ESPN 3, Disney+

3:00 p.m. | Ferencvaros vs Braga – ESPN 5, Disney+

3:00 p.m. | Nottingham vs Midtjylland – ESPN, Disney+

  • Conference League – UEFA

12:45 p.m. | HNK Rijeka vs Estrasburgo – Disney+

12:45 p.m. | AZ Alkmaar vs Sparta Praga – Disney+

12:45 p.m. | Samsunspor vs Rayo Vallecano – Disney+

12:45 p.m. | Lech Poznan vs Shakhtar – Disney+

3:00 p.m. | Crystal Palace vs AEK Larnaca – Disney+

3:00 p.m. | Fiorentina vs Rakow – Disney+

3:00 p.m. | NK Celje vs AEK – Disney+

3:00 p.m. | Sigma vs Mainz – Disney+

  • Concachampions – Concacaf

7:00 p.m. | Cincinnati vs Tigres – Disney+

9:00 p.m. | Vancouver Whitecaps vs Seattle Sounders – Disney+

  • Copa Libertadores Sub 20 – Conmebol

5:00 p.m. | Nacional vs LDU Quito – DSports, DGO, Pluto TV

7:00 p.m. | Santiago Wanderers vs Belgrano – DSports, DGO, Pluto TV

  • Primera División – Argentina

3:00 p.m. | Deportivo Riestra vs Gimnasia Mendoza – TyC Sports

3:00 p.m. | Defensa y Justicia vs Central Córdoba – Fanatiz

5:15 p.m. | Estudiantes RC vs Belgrano – Disney+

5:15 p.m. | Talleres vs Instituto – TyC Sports

7:30 p.m. | Huracán vs River Plate – ESPN 5, Disney+

  • Serie A – Brasil

5:00 p.m. | Remo vs Fluminense – L1 Play

5:30 p.m. | Vasco da Gama vs Palmeiras – L1 Play

6:00 p.m. | Sao Paulo vs Chapecoense – L1 Play

7:30 p.m. | Gremio vs RB Bragantino – L1, L1 Play, L1 Max

MIRA LATINA NOTICIAS 24/7 AQUÍ

Siguiente artículo