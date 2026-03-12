Partidos de hoy, jueves 12 de marzo: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, jueves 12 de marzo. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.
PARTIDOS DE HOY, JUEVES 12 DE MARZO
- Copa Libertadores – Conmebol
7:30 p.m. | Medellín vs Juventud – ESPN, Disney+
- Europa League – UEFA
12:45 p.m. | Bologna vs Roma – ESPN 3, Disney+
12:45 p.m. | Stuttgart vs Porto – ESPN 4, Disney+
12:45 p.m. | Panathinaikos vs Real Betis – ESPN 5, Disney+
12:45 p.m. | Lille vs Aston Villa – ESPN, Disney+
3:00 p.m. | Genk vs Friburgo – ESPN 4, Disney+
3:00 p.m. | Celta vs Lyon – ESPN 3, Disney+
3:00 p.m. | Ferencvaros vs Braga – ESPN 5, Disney+
3:00 p.m. | Nottingham vs Midtjylland – ESPN, Disney+
- Conference League – UEFA
12:45 p.m. | HNK Rijeka vs Estrasburgo – Disney+
12:45 p.m. | AZ Alkmaar vs Sparta Praga – Disney+
12:45 p.m. | Samsunspor vs Rayo Vallecano – Disney+
12:45 p.m. | Lech Poznan vs Shakhtar – Disney+
3:00 p.m. | Crystal Palace vs AEK Larnaca – Disney+
3:00 p.m. | Fiorentina vs Rakow – Disney+
3:00 p.m. | NK Celje vs AEK – Disney+
3:00 p.m. | Sigma vs Mainz – Disney+
- Concachampions – Concacaf
7:00 p.m. | Cincinnati vs Tigres – Disney+
9:00 p.m. | Vancouver Whitecaps vs Seattle Sounders – Disney+
- Copa Libertadores Sub 20 – Conmebol
5:00 p.m. | Nacional vs LDU Quito – DSports, DGO, Pluto TV
7:00 p.m. | Santiago Wanderers vs Belgrano – DSports, DGO, Pluto TV
- Primera División – Argentina
3:00 p.m. | Deportivo Riestra vs Gimnasia Mendoza – TyC Sports
3:00 p.m. | Defensa y Justicia vs Central Córdoba – Fanatiz
5:15 p.m. | Estudiantes RC vs Belgrano – Disney+
5:15 p.m. | Talleres vs Instituto – TyC Sports
7:30 p.m. | Huracán vs River Plate – ESPN 5, Disney+
- Serie A – Brasil
5:00 p.m. | Remo vs Fluminense – L1 Play
5:30 p.m. | Vasco da Gama vs Palmeiras – L1 Play
6:00 p.m. | Sao Paulo vs Chapecoense – L1 Play
7:30 p.m. | Gremio vs RB Bragantino – L1, L1 Play, L1 Max