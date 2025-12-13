Temas
Lo último
Dina Boluarte
Fútbol peruano
Perú Decide 2026
Dólar
Lo último
Dina Boluarte
Fútbol peruano
Perú Decide 2026
Dólar
TV en vivo
MENÚ
Deportes

Partidos de hoy, sábado 13 de diciembre: programación para ver fútbol EN VIVO

Deportes
Partidos de hoy, sábado 13 de diciembre: programación para ver fútbol EN VIVO
Felipe Morales
Felipe Morales
Compartir

El fútbol en vivo para hoy, sábado 13 de diciembre. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.

PARTIDOS DE HOY, SÁBADO 13 DE DICIEMBRE

  • LaLiga – España

8:00 a.m. | Atlético de Madrid vs Valencia – DSports, DGO

10:15 a.m. | Mallorca vs Elche – ESPN 2, Disney+

12:30 p.m. | Barcelona vs Osasuna – DSports, DGO

3:00 p.m. | Getafe vs Espanyol – DSports, DGO

  • Premier League – Inglaterra

10:00 a.m. | Chelsea va Everton – ESPN, Disney+

10:00 a.m. | Liverpool vs Brighton – Disney+

12:30 p.m. | Burnley vs Fulham – ESPN, Disney+

3:00 p.m. | Arsenal vs Wolverhampton – ESPN, Disney+

  • Serie A – Italia

9:00 a.m. | Torino vs Cremonese – ESPN 4, Disney+

12:00 p.m. | Parma vs Lazio – Disney+

2:45 p.m. | Atalanta vs Cagliari – Disney+

  • Bundesliga – Alemania

9:30 a.m. | Borussia Mönchengladbach vs Wolfsburgo – Disney+

9:30 a.m. | Eintracht Frankfurt vs Ausburgo – ESPN 5, Disney+

9:30 a.m. | Hoffenheim vs Hamburgo – Disney+

12:30 p.m. | Bayer Leverkusen vs Colonia – Disney+

  • Ligue 1 – Francia

11:00 a.m. | Rennes vs Stade Brestois – ESPN 4, Disney+

1:00 p.m. | Metz vs PSG – ESPN 2, Disney+

3:05 p.m. | Paris FC vs Toulouse – ESPN 2 , TV5MONDE, Disney+

  • Partidos de hoy, Copa Intercontinental – FIFA

12:00 p.m. | Flamengo vs Pyramids – DSports, DGO

  • Primera División – Argentina

7.00 p.m. | Racing vs Estudiantes – ESPN, Disney+

VIDEO RECOMENDADO

Siguiente artículo