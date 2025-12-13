Partidos de hoy, sábado 13 de diciembre: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, sábado 13 de diciembre. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.
PARTIDOS DE HOY, SÁBADO 13 DE DICIEMBRE
- LaLiga – España
8:00 a.m. | Atlético de Madrid vs Valencia – DSports, DGO
10:15 a.m. | Mallorca vs Elche – ESPN 2, Disney+
12:30 p.m. | Barcelona vs Osasuna – DSports, DGO
3:00 p.m. | Getafe vs Espanyol – DSports, DGO
- Premier League – Inglaterra
10:00 a.m. | Chelsea va Everton – ESPN, Disney+
10:00 a.m. | Liverpool vs Brighton – Disney+
12:30 p.m. | Burnley vs Fulham – ESPN, Disney+
3:00 p.m. | Arsenal vs Wolverhampton – ESPN, Disney+
- Serie A – Italia
9:00 a.m. | Torino vs Cremonese – ESPN 4, Disney+
12:00 p.m. | Parma vs Lazio – Disney+
2:45 p.m. | Atalanta vs Cagliari – Disney+
- Bundesliga – Alemania
9:30 a.m. | Borussia Mönchengladbach vs Wolfsburgo – Disney+
9:30 a.m. | Eintracht Frankfurt vs Ausburgo – ESPN 5, Disney+
9:30 a.m. | Hoffenheim vs Hamburgo – Disney+
12:30 p.m. | Bayer Leverkusen vs Colonia – Disney+
- Ligue 1 – Francia
11:00 a.m. | Rennes vs Stade Brestois – ESPN 4, Disney+
1:00 p.m. | Metz vs PSG – ESPN 2, Disney+
3:05 p.m. | Paris FC vs Toulouse – ESPN 2 , TV5MONDE, Disney+
- Partidos de hoy, Copa Intercontinental – FIFA
12:00 p.m. | Flamengo vs Pyramids – DSports, DGO
- Primera División – Argentina
7.00 p.m. | Racing vs Estudiantes – ESPN, Disney+