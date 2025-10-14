Partidos de hoy, martes 14 de octubre: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, martes 14 de octubre. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.
PARTIDOS DE HOY, MARTES 14 DE OCTUBRE
- Liga 1 – Perú
6:00 p.m. | Melgar vs Alianza Universidad – L1 Max, L1 Play
- Eliminatorias – UEFA
1:45 p.m. | Italia vs Israel – Disney+
1:45 p.m. | Estonia vs Moldavia – ESPN 2, Disney+
1:45 p.m. | España vs Bulgaria – Disney+
1:45 p.m. | Turquía vs Georgia – Disney+
1:45 p.m. | Portugal vs Hungría – Disney+
1:45 p.m. | Letonia vs Inglaterra – ESPN, Disney+
1:45 p.m. | Irlanda vs Armenia – Disney+
- Eliminatorias 2026 – CAF
8:00 a.m. | Seychelles vs Gambia – FIFA+
11:00 a.m. | Argelia vs Uganda – FIFA+
11:00 a.m. | Somalia vs Mozambique – FIFA+
11:00 a.m. | Nigeria vs Benín – FIFA+
11:00 a.m. | Guinea vs Bostwana – FIFA+
11:00 a.m. | Sudáfrica vs Ruanda – FIFA+
2:00 p.m. | Marruecos vs República del Congo – FIFA+
2:00 p.m. | Costa de Marfil vs Kenia – FIFA+
2:00 p.m. | Gabón vs Burundi – FIFA+
2:00 p.m. | Senegal vs Mauritania – FIFA+
2:00 p.m.| R.D. Congo vs Sudán – FIFA+
- Eliminatorias 2026 – AFC
12:15 p.m. | Qatar vs Emiratos Árabes Unidos – Disney+
1:45 p.m. | Arabia Saudita vs Irak – Disney+
- Eliminatorias 2026 – Concacaf
6:00 p.m. | Curazao vs Trinidad y Tobago – Concacaf GO, Concacaf YouTube
7:00 p.m. | Jamaica vs Bermudas – Concacaf GO, Concacaf YouTube
8:00 p.m. | Panamá vs Suriman – Concacaf GO, Concacaf YouTube
9:00 p.m. | El Salvador vs Guatemala – Concacaf GO, Concacaf YouTube
- Amistosos
5:30 a.m. | Brasil vs Japón – Globo TV, Premiere
6:00 a.m. | Paraguay vs Corea del Sur – Tigo Sports
11:00 a.m. | Noruega vs Nueva Zelanda – Disney+
12:00 p.m. | Bolivia vs Rusia – UNITEL
12:00 p.m. | Albania vs Jordania – Disney+
7:00 p.m. | Colombia vs Canadá – Caracol Televisión, RCN y TSN
7:00 p.m. | Argentina vs Puerto Rico – TyC Sports, Telefé, beIN SPORTS, ESPN, TyC Sports Play, Flow, DGo, Telecentro Play y Disney+
9:30 p.m. | México vs Ecuador – TUDN, ViX, El Canal del Fútbol, Zapping