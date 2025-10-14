Temas
Deportes

Partidos de hoy, martes 14 de octubre: programación para ver fútbol EN VIVO

Deportes
Felipe Morales
El fútbol en vivo para hoy, martes 14 de octubre. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.

PARTIDOS DE HOY, MARTES 14 DE OCTUBRE

  • Liga 1 – Perú

6:00 p.m. | Melgar vs Alianza Universidad – L1 Max, L1 Play

  • Eliminatorias – UEFA

1:45 p.m. | Italia vs Israel – Disney+

1:45 p.m. | Estonia vs Moldavia – ESPN 2, Disney+

1:45 p.m. | España vs Bulgaria – Disney+

1:45 p.m. | Turquía vs Georgia – Disney+

1:45 p.m. | Portugal vs Hungría – Disney+

1:45 p.m. | Letonia vs Inglaterra – ESPN, Disney+

1:45 p.m. | Irlanda vs Armenia – Disney+

  • Eliminatorias 2026 – CAF

8:00 a.m. | Seychelles vs Gambia – FIFA+

11:00 a.m. | Argelia vs Uganda – FIFA+

11:00 a.m. | Somalia vs Mozambique – FIFA+

11:00 a.m. | Nigeria vs Benín – FIFA+

11:00 a.m. | Guinea vs Bostwana – FIFA+

11:00 a.m. | Sudáfrica vs Ruanda – FIFA+

2:00 p.m. | Marruecos vs República del Congo – FIFA+

2:00 p.m. | Costa de Marfil vs Kenia – FIFA+

2:00 p.m. | Gabón vs Burundi – FIFA+

2:00 p.m. | Senegal vs Mauritania – FIFA+

2:00 p.m.| R.D. Congo vs Sudán – FIFA+

  • Eliminatorias 2026 – AFC

12:15 p.m. | Qatar vs Emiratos Árabes Unidos – Disney+

1:45 p.m. | Arabia Saudita vs Irak – Disney+

  • Eliminatorias 2026 – Concacaf

6:00 p.m. | Curazao vs Trinidad y Tobago – Concacaf GO, Concacaf YouTube

7:00 p.m. | Jamaica vs Bermudas – Concacaf GO, Concacaf YouTube

8:00 p.m. | Panamá vs Suriman – Concacaf GO, Concacaf YouTube

9:00 p.m. | El Salvador vs Guatemala – Concacaf GO, Concacaf YouTube

  • Amistosos

5:30 a.m. | Brasil vs Japón – Globo TV, Premiere

6:00 a.m. | Paraguay vs Corea del Sur – Tigo Sports

11:00 a.m. | Noruega vs Nueva Zelanda – Disney+

12:00 p.m. | Bolivia vs Rusia – UNITEL

12:00 p.m. | Albania vs Jordania – Disney+

7:00 p.m. | Colombia vs Canadá – Caracol Televisión, RCN y TSN

7:00 p.m. | Argentina vs Puerto Rico – TyC Sports, Telefé, beIN SPORTS, ESPN, TyC Sports Play, Flow, DGo, Telecentro Play y Disney+

9:30 p.m. | México vs Ecuador – TUDN, ViX, El Canal del Fútbol, Zapping

