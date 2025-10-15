Partidos de hoy, miércoles 15 de octubre: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, miércoles 15 de octubre. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.
PARTIDOS DE HOY, MIÉRCOLES 15 DE OCTUBRE
- Mundial Sub 20 – FIFA
3:00 p.m. | Marruecos vs. Francia – DSports, DGO
6:00 p.m. | Argentina vs. Colombia – DSports, DGO, América tvGO
- Brasileirao – Brasil
5:00 p.m. | Palmeiras vs. RB Bragantino – Fanatiz
5:30 p.m. | Botafogo vs. CR Flamengo – Fanatiz
6:00 p.m. | Sport Recife vs. Ceará – Fanatiz
6:00 p.m. | Mirassol vs. Internacional – Fanatiz
7:30 p.m. | Fortaleza SC vs. Vasco da Gama – Fanatiz, Globo Internacional
7:30 p.m. | Santos vs. Corinthians – Fanatiz
7:30 p.m. | Atlético Mineiro vs. Cruzeiro – Fanatiz
- Champions League Femenina – UEFA
11:45 a.m. | O. Lyon vs. St. Polten – Disney+ Premium, ESPN 2
11:45 a.m. | Valerenga vs. Wolfsburgo – Disney+ Premium
2:00 p.m. | OH Leuven vs. Twente – Disney+ Premium
2:00 p.m. | AS Roma vs. FC Barcelona – Disney+ Premium, ESPN 2
2:00 p.m. | Chelsea vs. Paris FC – Disney+ Premium
- Copa Libertadores Femenina – Conmebol
2:00 p.m. | Colo Colo vs. Deportivo Cali – Pluto TV
6:00 p.m. | Corinthians vs. Ferroviária – Pluto TV