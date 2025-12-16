Temas
Deportes

Partidos de hoy, martes 16 de diciembre: programación para ver fútbol EN VIVO

Deportes
Partidos de hoy, martes 16 de diciembre: programación para ver fútbol EN VIVO
Felipe Morales
Felipe Morales
Compartir

El fútbol en vivo para hoy, martes 16 de diciembre. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.

PARTIDOS DE HOY, MARTES 16 DE DICIEMBRE

  • Carabao Cup – Inglaterra

3:00 p.m. | Cardiff vs Chelsea – ESPN, Disney+

  • Copa – Países Bajos

3:00 p.m. | PSV vs GVVV – DSports, DGO

  • Primera División – Colombia

7:30 p.m. | Deportes Tolima vs Junior – RCN

