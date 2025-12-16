Partidos de hoy, martes 16 de diciembre: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, martes 16 de diciembre. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.
PARTIDOS DE HOY, MARTES 16 DE DICIEMBRE
- Carabao Cup – Inglaterra
3:00 p.m. | Cardiff vs Chelsea – ESPN, Disney+
- Copa – Países Bajos
3:00 p.m. | PSV vs GVVV – DSports, DGO
- Primera División – Colombia
7:30 p.m. | Deportes Tolima vs Junior – RCN