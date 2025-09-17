Partidos de hoy, miércoles 17 de septiembre: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, miércoles 17 de septiembre. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.
PARTIDOS DE HOY, MIÉRCOLES 17 DE SEPTIEMBRE
- Liga 1 – Perú
1:00 p.m. | Sporting Cristal vs Alianza Atlético – L1 Max, L1 Play
3:15 p.m. | Comerciantes Unidos vs Sport Huancayo – L1 Max, L1 Play
7:30 p.m. | Cienciano vs Sport Boys – L1 Max, L1 Play
- Champions League – UEFA
11:45 a.m. | Slavia Praga vs Bodo/Glimt – ESPN 2, Disney+
11:45 a.m. | Olympiacos vs Pafos – ESPN, Disney+
2:00 p.m. | Bayern Múnich vs Chelsea – ESPN, Disney+
2:00 p.m. | Liverpool vs Atlético de Madrid – ESPN 2, Disney+
2:00 p.m. | PSG vs Atalanta – ESPN 5, Disney+
2:00 p.m. | Ajax vs Inter – ESPN 3, Disney+
- Copa Libertadores – Conmebol
7:30 p.m. | River Plate vs Palmeiras – ESPN, Pluto TV, Telefé YouTube, Disney+
- Copa Sudamericana – Conmebol
5:00 p.m. | Bolívar vs Atlético Minerio – DSports, DGO
7:30 p.m. | Independiente del Valle vs Once Caldas – ESPN 2, Disney+
- Champions League Elite – AFC
7:15 a.m. | Shanghái Port vs Vissel Kobe – Disney+
- Carabao Cup – Inglaterra
2:00 p.m. | Swansea City vs Nottingham Forest – Disney+
- Brasileirao – Brasil
5:30 p.m. | Botafogo vs Mirassol – Fanatiz
- Copa Argentina
4:00 p.m. | Newells Old Boys vs Belgrano – TyC Sports