Temas
Lo último
Dina Boluarte
Fútbol peruano
Perú Decide 2026
Dólar
Lo último
Dina Boluarte
Fútbol peruano
Perú Decide 2026
Dólar
TV en vivo
MENÚ
Deportes

Partidos de hoy, miércoles 17 de septiembre: programación para ver fútbol EN VIVO

Deportes
Felipe Morales
Felipe Morales
Compartir

El fútbol en vivo para hoy, miércoles 17 de septiembre. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.

PARTIDOS DE HOY, MIÉRCOLES 17 DE SEPTIEMBRE

  • Liga 1 – Perú

1:00 p.m. | Sporting Cristal vs Alianza Atlético – L1 Max, L1 Play

3:15 p.m. | Comerciantes Unidos vs Sport Huancayo – L1 Max, L1 Play

7:30 p.m. | Cienciano vs Sport Boys – L1 Max, L1 Play

  • Champions League – UEFA

11:45 a.m. | Slavia Praga vs Bodo/Glimt – ESPN 2, Disney+

11:45 a.m. | Olympiacos vs Pafos – ESPN, Disney+

2:00 p.m. | Bayern Múnich vs Chelsea – ESPN, Disney+

2:00 p.m. | Liverpool vs Atlético de Madrid – ESPN 2, Disney+

2:00 p.m. | PSG vs Atalanta – ESPN 5, Disney+

2:00 p.m. | Ajax vs Inter – ESPN 3, Disney+

  • Copa Libertadores – Conmebol

7:30 p.m. | River Plate vs Palmeiras – ESPN, Pluto TV, Telefé YouTube, Disney+

  • Copa Sudamericana – Conmebol

5:00 p.m. | Bolívar vs Atlético Minerio – DSports, DGO

7:30 p.m. | Independiente del Valle vs Once Caldas – ESPN 2, Disney+

  • Champions League Elite – AFC

7:15 a.m. | Shanghái Port vs Vissel Kobe – Disney+

  • Carabao Cup – Inglaterra

2:00 p.m. | Swansea City vs Nottingham Forest – Disney+

  • Brasileirao – Brasil

5:30 p.m. | Botafogo vs Mirassol – Fanatiz

  • Copa Argentina

4:00 p.m. | Newells Old Boys vs Belgrano – TyC Sports

VIDEO RECOMENDADO

Siguiente artículo