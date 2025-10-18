Partidos de hoy, sábado 18 de octubre: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, sábado 18 de octubre. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.
PARTIDOS DE HOY, SÁBADO 18 DE OCTUBRE
- Liga 1 – Perú
1:00 p.m. | Los Chankas vs. Juan Pablo II – Fanatiz, L1MAX, L1 Play
3:15 p.m. | Comerciantes Unidos vs. Alianza Atlético – Fanatiz, L1MAX, L1 Play
6:00 p.m. | Cienciano vs. Cusco FC – Fanatiz, L1MAX, L1 Play
- LaLiga – España
07:00 a.m. | Sevilla FC vs. Mallorca – DGO, DSports
09:15 a.m. | FC Barcelona vs. Girona – Disney+, ESPN
11:30 a.m. | Villarreal vs. Real Betis – DGO, DSports
2:00 p.m. | Atlético de Madrid vs. Osasuna – Disney+ Premium, ESPN 2
- Premier League – Inglaterra
06:30 a.m. | Nottingham Forest vs. Chelsea – Disney+, ESPN
09:00 a.m. | Sunderland vs. Wolverhampton – Disney+ Premium
09:00 a.m. | Manchester City vs. Everton – Disney+ Premium
09:00 a.m. | Crystal Palace vs. Bournemouth – Disney+ Premium, ESPN 2
09:00 a.m. | Burnley vs. Leeds United – Disney+ Premium
09:00 a.m. | Brighton vs. Newcastle – Disney+ Premium
11:30 a.m. | Fulham vs. Arsenal – Disney+ Premium, ESPN 5
- Serie A – Italia
08:00 a.m. | Pisa Sporting vs. Hellas Verona – Disney+ Premium
08:00 a.m. | US Lecce vs. Sassuolo – Disney+ Premium
11:00 a.m. | Torino vs. Napoli – Disney+ Premium
1:45 p.m. | AS Roma vs. Inter de Milán – Disney+, ESPN
- Bundesliga – Alemania
08:30 a.m. | Mainz 05 vs. Bayer Leverkusen – Disney+ Premium, ESPN 5
08:30 a.m. | Heidenheim vs. Werder Bremen – Disney+ Premium
08:30 a.m. | Wolfsburgo vs- Stuttgart – Disney+ Premium
08:30 a.m. | RB Leipzig vs. Hamburgo – Disney+ Premium
08:30 a.m. | Colonia vs. Augsburgo – Disney+ Premium
11:30 a.m. | Bayern Munich vs. Borussia Dortmund – Disney+, ESPN
- Ligue 1 – Francia
10:00 a.m. | Niza vs. O. Lyon – Disney+ Premium
12:00 p.m. | Angers vs. AS Monaco – Disney+ Premium
2:05 p.m. | O. Marsella vs. Le Havre AC – Disney+ Premium, TV5 Monde, ESPN 3
- Mundial Sub 20 – FIFA
2:00 p.m. | Colombia vs. Francia (3er puesto) – DSports, DGO
- Brasileirao – Brasil
4:30 p.m. | Corinthians vs. Atlético Mineiro – Fanatiz
7:00 p.m. | Cruzeiro vs. Fortaleza SC – Fanatiz
- Liga Profesional – Argentina
1:45 p.m. | Independiente Rivadavia vs. Banfield – TyC Sports
4:00 p.m. | Boca Juniors vs. Belgrano – Disney+ Premium, ESPN 5
6:30 p.m. | Talleres vs. River Plate – Disney+ Premium, ESPN 5
- MLS – Estados Unidos
5:00 p.m. | Nashville SC vs. Inter Miami – Apple TV
5:00 p.m. | Toronto FC vs. Orlando City – Apple TV
8:00 p.m. | Vancouver Whitecaps vs. FC Dallas – Apple TV
- Copa Libertadores Femenina – Conmebol
09:00 a.m. | Ferroviária vs. Colo Colo – Pluto TV
2:30 p.m. | Corinthians vs. Deportivo Cali – Pluto TV, Telefe YouTube