Deportes

Partidos de hoy, sábado 18 de octubre: programación para ver fútbol EN VIVO

Felipe Morales
El fútbol en vivo para hoy, sábado 18 de octubre. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.

PARTIDOS DE HOY, SÁBADO 18 DE OCTUBRE

  • Liga 1 – Perú

1:00 p.m. | Los Chankas vs. Juan Pablo II – Fanatiz, L1MAX, L1 Play

3:15 p.m. | Comerciantes Unidos vs. Alianza Atlético – Fanatiz, L1MAX, L1 Play

6:00 p.m. | Cienciano vs. Cusco FC – Fanatiz, L1MAX, L1 Play

  • LaLiga – España

07:00 a.m. | Sevilla FC vs. Mallorca – DGO, DSports

09:15 a.m. | FC Barcelona vs. Girona – Disney+, ESPN

11:30 a.m. | Villarreal vs. Real Betis – DGO, DSports

2:00 p.m. | Atlético de Madrid vs. Osasuna – Disney+ Premium, ESPN 2

  • Premier League – Inglaterra

06:30 a.m. | Nottingham Forest vs. Chelsea – Disney+, ESPN

09:00 a.m. | Sunderland vs. Wolverhampton – Disney+ Premium

09:00 a.m. | Manchester City vs. Everton – Disney+ Premium

09:00 a.m. | Crystal Palace vs. Bournemouth – Disney+ Premium, ESPN 2

09:00 a.m. | Burnley vs. Leeds United – Disney+ Premium

09:00 a.m. | Brighton vs. Newcastle – Disney+ Premium

11:30 a.m. | Fulham vs. Arsenal – Disney+ Premium, ESPN 5

  • Serie A – Italia

08:00 a.m. | Pisa Sporting vs. Hellas Verona – Disney+ Premium

08:00 a.m. | US Lecce vs. Sassuolo – Disney+ Premium

11:00 a.m. | Torino vs. Napoli – Disney+ Premium

1:45 p.m. | AS Roma vs. Inter de Milán – Disney+, ESPN

  • Bundesliga – Alemania

08:30 a.m. | Mainz 05 vs. Bayer Leverkusen – Disney+ Premium, ESPN 5

08:30 a.m. | Heidenheim vs. Werder Bremen – Disney+ Premium

08:30 a.m. | Wolfsburgo vs- Stuttgart – Disney+ Premium

08:30 a.m. | RB Leipzig vs. Hamburgo – Disney+ Premium

08:30 a.m. | Colonia vs. Augsburgo – Disney+ Premium

11:30 a.m. | Bayern Munich vs. Borussia Dortmund – Disney+, ESPN

  • Ligue 1 – Francia

10:00 a.m. | Niza vs. O. Lyon – Disney+ Premium

12:00 p.m. | Angers vs. AS Monaco – Disney+ Premium

2:05 p.m. | O. Marsella vs. Le Havre AC – Disney+ Premium, TV5 Monde, ESPN 3

  • Mundial Sub 20 – FIFA

2:00 p.m. | Colombia vs. Francia (3er puesto) – DSports, DGO

  • Brasileirao – Brasil

4:30 p.m. | Corinthians vs. Atlético Mineiro – Fanatiz

7:00 p.m. | Cruzeiro vs. Fortaleza SC – Fanatiz

  • Liga Profesional – Argentina

1:45 p.m. | Independiente Rivadavia vs. Banfield – TyC Sports

4:00 p.m. | Boca Juniors vs. Belgrano – Disney+ Premium, ESPN 5

6:30 p.m. | Talleres vs. River Plate – Disney+ Premium, ESPN 5

  • MLS – Estados Unidos

5:00 p.m. | Nashville SC vs. Inter Miami – Apple TV

5:00 p.m. | Toronto FC vs. Orlando City – Apple TV

8:00 p.m. | Vancouver Whitecaps vs. FC Dallas – Apple TV

  • Copa Libertadores Femenina – Conmebol

09:00 a.m. | Ferroviária vs. Colo Colo – Pluto TV

2:30 p.m. | Corinthians vs. Deportivo Cali – Pluto TV, Telefe YouTube

