Venezuela firma acuerdos con empresas de EE. UU. para explotación de gas y petróleo

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, actual encargada del chavismo, firmó este jueves 30 de abril dos nuevos acuerdos sobre explotación de minerales dentro del territorio del país caribeño con las empresas estadounidenses Overseas Oil Company y Crossover Energy Holding.

Según explicó Rodríguez, estos nuevos acuerdos contemplan la explotación de petroleo y gas en los estados de Anzoátegui, Monagas y Barinas. “Que ese gas pueda servir de impulso para el sistema eléctrico venezolano”, comentó Delcy.

“Quiero celebrarlo y rescatar que, definitivamente, este es el camino de las relaciones bilaterales”, expresó la mandatario en un acto realizado en el Palacio de Miraflores, transmitido en canal abierto por el canal estatal.

En ese sentido, la lideresa de Venezuela informó que el gobierno de los Estados Unidos se está moviendo con velocidad para atraer nuevas inversiones privadas a la nación bolivariana.

El pronunciamiento se da en el marco de la llegada de una delegación estadounidense a Caracas, de la cual se celebra el primer vuelo directo comercial desde Miami a la capital tras 7 años de inconformidades comerciales y diplomáticas.

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