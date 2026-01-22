Temas
Deportes

Partidos de hoy, jueves 22 de enero: programación para ver fútbol EN VIVO

Deportes
Partidos de hoy, jueves 22 de enero: programación para ver fútbol EN VIVO
Felipe Morales
Felipe Morales
Compartir

El fútbol en vivo para hoy, jueves 22 de enero. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.

PARTIDOS DE HOY, JUEVES 22 DE ENERO

  • Europa League – UEFA

12:45 p.m. | Bologna vs. Celtic FC – Disney+ Premium, ESPN 5

12:45 p.m. | Friburgo vs. Maccabi Tel Aviv – Disney+ Premium

12:45 p.m. | Viktoria Plzen vs. FC Porto – Disney+ Premium, ESPN 4

12:45 p.m. | Feyenoord vs. Sturm Graz – Disney+ Premium, ESPN 7

12:45 p.m. | SK Brann vs. FC Midtjylland – Disney+ Premium

12:45 p.m. | Malmmö FF vs. Crvena Zvezda – Disney+ Premium

12:45 p.m. | Fenerbahce vs. Aston Villa – Disney+ Premium, ESPN

12:45 p.m. | Young Boys vs. O. Lyon – Disney+ Premium, ESPN 2

12:45 p.m. | PAOK FC vs. Real Betis – Disney+ Premium, ESPN 3

3:00 p.m. | AS Roma vs. Stuttgart – Disney+ Premium, ESPN

3:00 p.m. | Celta vs. Lille – Disney+ Premium, ESPN 3

3:00 p.m. | Rangers FC vs. PFC Ludogorets – Disney+ Premium

3:00 p.m. | Utrecht vs. Genk – Disney+ Premium, ESPN 5

3:00 p.m. | Ferencvaros vs. Panathinaikos – Disney+ Premium, ESPN 4

3:00 p.m. | Niza vs. Go Ahead Eagles – Disney+ Premium

3:00 p.m. | SCc Braga vs. Nottingham Forest – Disney+ Premium, ESPN 2

3:00 p.m. | Red Bull Salzburgo vs. FC Basel – Disney+ Premium, ESPN 7

3:00 p.m. | GNK Dinamo vs. FCSB – Disney+ Premium

  • Liga Profesional – Argentina

3:00 p.m. | Aldosivi vs. Defensa y Justicia – Fanatiz, TyC Sports

6:00 p.m. | Banfield vs. CA Huracán – Fanatiz, TyC Sports

6:00 p.m. | Unión Santa Fe vs. Platense – Fanatiz

8:15 p.m. | Central Córdoba vs. Gimnasia y Esgrima – Disney+ Premium, Fanatiz

8:15 p.m. | Instituto vs. Vélez Sarsfield – Fanatiz, TyC Sports

  • Serie Río de La Plata

7:00 p.m. | Montevideo Wanderers vs. U. de Concepción – Disney+ Premium

