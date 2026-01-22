Partidos de hoy, jueves 22 de enero: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, jueves 22 de enero. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.
PARTIDOS DE HOY, JUEVES 22 DE ENERO
- Europa League – UEFA
12:45 p.m. | Bologna vs. Celtic FC – Disney+ Premium, ESPN 5
12:45 p.m. | Friburgo vs. Maccabi Tel Aviv – Disney+ Premium
12:45 p.m. | Viktoria Plzen vs. FC Porto – Disney+ Premium, ESPN 4
12:45 p.m. | Feyenoord vs. Sturm Graz – Disney+ Premium, ESPN 7
12:45 p.m. | SK Brann vs. FC Midtjylland – Disney+ Premium
12:45 p.m. | Malmmö FF vs. Crvena Zvezda – Disney+ Premium
12:45 p.m. | Fenerbahce vs. Aston Villa – Disney+ Premium, ESPN
12:45 p.m. | Young Boys vs. O. Lyon – Disney+ Premium, ESPN 2
12:45 p.m. | PAOK FC vs. Real Betis – Disney+ Premium, ESPN 3
3:00 p.m. | AS Roma vs. Stuttgart – Disney+ Premium, ESPN
3:00 p.m. | Celta vs. Lille – Disney+ Premium, ESPN 3
3:00 p.m. | Rangers FC vs. PFC Ludogorets – Disney+ Premium
3:00 p.m. | Utrecht vs. Genk – Disney+ Premium, ESPN 5
3:00 p.m. | Ferencvaros vs. Panathinaikos – Disney+ Premium, ESPN 4
3:00 p.m. | Niza vs. Go Ahead Eagles – Disney+ Premium
3:00 p.m. | SCc Braga vs. Nottingham Forest – Disney+ Premium, ESPN 2
3:00 p.m. | Red Bull Salzburgo vs. FC Basel – Disney+ Premium, ESPN 7
3:00 p.m. | GNK Dinamo vs. FCSB – Disney+ Premium
- Liga Profesional – Argentina
3:00 p.m. | Aldosivi vs. Defensa y Justicia – Fanatiz, TyC Sports
6:00 p.m. | Banfield vs. CA Huracán – Fanatiz, TyC Sports
6:00 p.m. | Unión Santa Fe vs. Platense – Fanatiz
8:15 p.m. | Central Córdoba vs. Gimnasia y Esgrima – Disney+ Premium, Fanatiz
8:15 p.m. | Instituto vs. Vélez Sarsfield – Fanatiz, TyC Sports
- Serie Río de La Plata
7:00 p.m. | Montevideo Wanderers vs. U. de Concepción – Disney+ Premium