Temas
Lo último
Perú Decide 2026
José Jerí
Fútbol peruano
Dólar
Nuestros Glaciares
Lo último
Perú Decide 2026
José Jerí
Fútbol peruano
Dólar
Nuestros Glaciares
TV en vivo
MENÚ
Deportes

Partidos de hoy, viernes 23 de enero: programación para ver fútbol EN VIVO

Deportes
Partidos de hoy, viernes 23 de enero: programación para ver fútbol EN VIVO
Felipe Morales
Felipe Morales
Compartir

El fútbol en vivo para hoy, viernes 23 de enero. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.

PARTIDOS DE HOY, VIERNES 23 DE ENERO

  • LaLiga – España

3:00 p.m. | Levante vs. Elche – DGO, DSports

  • Serie A – Italia

2:45 p.m. | Inter de Milán vs. Pisa Sporting – Disney+ Premium, ESPN 2

  • Bundesliga – Alemania

2:30 p.m. | St. Pauli vs. Hamburgo – Disney+ Premium

  • Ligue 1 – Francia

2:00 p.m. | Auxerre vs. PSG – Disney+ Premium, ESPN 5

  • Liga Profesional – Argentina

5:00 p.m. | San Lorenzo vs. Lanús – Fanatiz

6:00 p.m. | Independiente vs. Estudiantes La Plata – Fanatiz, TyC Sports

8:15 p.m. | Talleres vs. Newell’s Old Boys – Fanatiz, Disney+ Premium

8:15 p.m. | Independiente Rivadavia vs. Atlético Tucumán – Fanatiz, TyC Sports

  • Serie Río de La Plata

6:00 p.m. | Paysandú vs. CA Colón – Disney+ Premium, ESPN

8:15 p.m. | Montevideo City vs. D. Concepción – Disney+ Premium, ESPN

VIDEO RECOMENDADO

Siguiente artículo