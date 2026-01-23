Partidos de hoy, viernes 23 de enero: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, viernes 23 de enero. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.
PARTIDOS DE HOY, VIERNES 23 DE ENERO
- LaLiga – España
3:00 p.m. | Levante vs. Elche – DGO, DSports
- Serie A – Italia
2:45 p.m. | Inter de Milán vs. Pisa Sporting – Disney+ Premium, ESPN 2
- Bundesliga – Alemania
2:30 p.m. | St. Pauli vs. Hamburgo – Disney+ Premium
- Ligue 1 – Francia
2:00 p.m. | Auxerre vs. PSG – Disney+ Premium, ESPN 5
- Liga Profesional – Argentina
5:00 p.m. | San Lorenzo vs. Lanús – Fanatiz
6:00 p.m. | Independiente vs. Estudiantes La Plata – Fanatiz, TyC Sports
8:15 p.m. | Talleres vs. Newell’s Old Boys – Fanatiz, Disney+ Premium
8:15 p.m. | Independiente Rivadavia vs. Atlético Tucumán – Fanatiz, TyC Sports
- Serie Río de La Plata
6:00 p.m. | Paysandú vs. CA Colón – Disney+ Premium, ESPN
8:15 p.m. | Montevideo City vs. D. Concepción – Disney+ Premium, ESPN