Partidos de hoy, martes 23 de septiembre: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, martes 23 de septiembre. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.
PARTIDOS DE HOY, MARTES 23 DE SEPTIEMBRE
- Copa Libertadores – Conmebol
5:00 p.m. | Racing Club vs Vélez Sarsfield – Disney+ Premium, ESPN 2
- Copa Sudamericana – Conmebol
7:30 p.m. | Fluminense vs Lanús – Disney+ Premium, ESPN 2
- LaLiga – España
12:00 p.m. | Athletic Bilbao vs Girona – Disney+ Premium, ESPN 2
12:00 p.m. | Espanyol vs Valencia – Disney+ Premium, ESPN 2
2:30 p.m. | Levante vs Real Madrid – Disney+ Premium, ESPN 2
2:30 p.m. | Sevilla vs Villarreal – DGO, DSports
- Carabao Cup – Inglaterra
1:45 p.m. | Liverpool vs Southampton – Disney Plus
1:45 p.m. | Wigan Athletic vs Wycombe Wanderers
1:45 p.m. | Wolverhampton Wanderers vs Everton
1:45 p.m. | Fulham vs Cambridge United – Disney Plus
1:45 p.m. | Burnley vs Cardiff City
1:45 p.m. | Lincoln City vs Chelsea – Disney Plus
1:45 p.m. | Wrexham vs Reading
1:45 p.m. | Barnsley vs Brighton & Hove Albion
- Copa de Italia
10:00 a.m. | Cagliari vs Frosinone
11:30 a.m. | Udinese vs Palermo – DIRECTV, DGO
2:00 p.m. | Milan vs Lecce – DIRECTV, DGO
- Copa Centroamericana – CONCACAF
9:00 p.m. | Alajuelense vs Motagua – ESPN, Disney Plus