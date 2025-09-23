Temas
Deportes

Partidos de hoy, martes 23 de septiembre: programación para ver fútbol EN VIVO

Felipe Morales
El fútbol en vivo para hoy, martes 23 de septiembre. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.

PARTIDOS DE HOY, MARTES 23 DE SEPTIEMBRE

  • Copa Libertadores – Conmebol

5:00 p.m. | Racing Club vs Vélez Sarsfield – Disney+ Premium, ESPN 2

  • Copa Sudamericana – Conmebol

7:30 p.m. | Fluminense vs Lanús – Disney+ Premium, ESPN 2

  • LaLiga – España

12:00 p.m. | Athletic Bilbao vs Girona – Disney+ Premium, ESPN 2

12:00 p.m. | Espanyol vs Valencia – Disney+ Premium, ESPN 2

2:30 p.m. | Levante vs Real Madrid – Disney+ Premium, ESPN 2

2:30 p.m. | Sevilla vs Villarreal – DGO, DSports

  • Carabao Cup – Inglaterra

1:45 p.m. | Liverpool vs Southampton – Disney Plus

1:45 p.m. | Wigan Athletic vs Wycombe Wanderers

1:45 p.m. | Wolverhampton Wanderers vs Everton

1:45 p.m. | Fulham vs Cambridge United – Disney Plus

1:45 p.m. | Burnley vs Cardiff City

1:45 p.m. | Lincoln City vs Chelsea – Disney Plus

1:45 p.m. | Wrexham vs Reading

1:45 p.m. | Barnsley vs Brighton & Hove Albion

  • Copa de Italia

10:00 a.m. | Cagliari vs Frosinone

11:30 a.m. | Udinese vs Palermo – DIRECTV, DGO

2:00 p.m. | Milan vs Lecce – DIRECTV, DGO

  • Copa Centroamericana – CONCACAF

9:00 p.m. | Alajuelense vs Motagua – ESPN, Disney Plus

