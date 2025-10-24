Temas
Lo último
Dina Boluarte
Fútbol peruano
Perú Decide 2026
Dólar
Lo último
Dina Boluarte
Fútbol peruano
Perú Decide 2026
Dólar
TV en vivo
MENÚ
Deportes

Partidos de hoy, viernes 24 de octubre: programación para ver fútbol EN VIVO

Deportes
Felipe Morales
Felipe Morales
Compartir

El fútbol en vivo para hoy, viernes 24 de octubre. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.

PARTIDOS DE HOY, VIERNES 24 DE OCTUBRE

  • Liga 1 – Perú

3:00 p.m. | Juan Pablo II vs. Comerciantes Unidos – L1MAX, L1 Play, Fanatiz

  • LaLiga – España

2:00 p.m. | Real Sociedad vs. Sevilla – DGO, DSports

  • Premier League – Inglaterra

2:00 p.m. | Leeds United vs. West Ham – Disney+, ESPN

  • Championship – Inglaterra

2:00 p.m. | Preston North End vs. Sheffield United – Disney+ Premium, ESPN 7

  • Serie A – Italia

1:45 p.m. | AC Milan vs. Pisa Sporting – Disney+ Premium, ESPN 4

  • Bundesliga – Alemania

1:30 p.m. | Werder Bremen vs. Union Berlin – Disney+ Premium, ESPN 5

  • Ligue 1 – Francia

1:45 p.m. | Paris FC vs. Nantes – Disney+ Premium

  • Liga Profesional – Argentina

2:00 p.m. | Sarmiento vs. Rosario Central – Fanatiz, TyC Sports

4:00 p.m. | Independiente vs. Platense – TyC Sports

  • Copa Argentina

8:10 p.m. | Independiente Rivadavia vs. River Plate – TyC Sports

  • MLS – Estados Unidos

7:00 p.m. | Inter Miami vs. Nashville SC – Apple TV

VIDEO RECOMENDADO

Siguiente artículo