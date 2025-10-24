Partidos de hoy, viernes 24 de octubre: programación para ver fútbol EN VIVO

El fútbol en vivo para hoy, viernes 24 de octubre. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.

PARTIDOS DE HOY, VIERNES 24 DE OCTUBRE

Liga 1 – Perú

3:00 p.m. | Juan Pablo II vs. Comerciantes Unidos – L1MAX, L1 Play, Fanatiz

LaLiga – España

2:00 p.m. | Real Sociedad vs. Sevilla – DGO, DSports

Premier League – Inglaterra

2:00 p.m. | Leeds United vs. West Ham – Disney+, ESPN

Championship – Inglaterra

2:00 p.m. | Preston North End vs. Sheffield United – Disney+ Premium, ESPN 7

Serie A – Italia

1:45 p.m. | AC Milan vs. Pisa Sporting – Disney+ Premium, ESPN 4

Bundesliga – Alemania

1:30 p.m. | Werder Bremen vs. Union Berlin – Disney+ Premium, ESPN 5

Ligue 1 – Francia

1:45 p.m. | Paris FC vs. Nantes – Disney+ Premium

Liga Profesional – Argentina

2:00 p.m. | Sarmiento vs. Rosario Central – Fanatiz, TyC Sports

4:00 p.m. | Independiente vs. Platense – TyC Sports

Copa Argentina

8:10 p.m. | Independiente Rivadavia vs. River Plate – TyC Sports

MLS – Estados Unidos

7:00 p.m. | Inter Miami vs. Nashville SC – Apple TV

