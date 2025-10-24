Partidos de hoy, viernes 24 de octubre: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, viernes 24 de octubre. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.
PARTIDOS DE HOY, VIERNES 24 DE OCTUBRE
- Liga 1 – Perú
3:00 p.m. | Juan Pablo II vs. Comerciantes Unidos – L1MAX, L1 Play, Fanatiz
- LaLiga – España
2:00 p.m. | Real Sociedad vs. Sevilla – DGO, DSports
- Premier League – Inglaterra
2:00 p.m. | Leeds United vs. West Ham – Disney+, ESPN
- Championship – Inglaterra
2:00 p.m. | Preston North End vs. Sheffield United – Disney+ Premium, ESPN 7
- Serie A – Italia
1:45 p.m. | AC Milan vs. Pisa Sporting – Disney+ Premium, ESPN 4
- Bundesliga – Alemania
1:30 p.m. | Werder Bremen vs. Union Berlin – Disney+ Premium, ESPN 5
- Ligue 1 – Francia
1:45 p.m. | Paris FC vs. Nantes – Disney+ Premium
- Liga Profesional – Argentina
2:00 p.m. | Sarmiento vs. Rosario Central – Fanatiz, TyC Sports
4:00 p.m. | Independiente vs. Platense – TyC Sports
- Copa Argentina
8:10 p.m. | Independiente Rivadavia vs. River Plate – TyC Sports
- MLS – Estados Unidos
7:00 p.m. | Inter Miami vs. Nashville SC – Apple TV