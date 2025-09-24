Temas
Deportes

Partidos de hoy, miércoles 24 de septiembre: programación para ver fútbol EN VIVO

El fútbol en vivo para hoy, miércoles 24 de septiembre. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.

PARTIDOS DE HOY, MIÉRCOLES 24 DE SEPTIEMBRE

  • Copa Libertadores – Conmebol

7:30 p.m. | Palmeiras vs River Plate – ESPN, Disney+, Pluto TV, Telefe YouTube

  • Copa Sudamericana – Conmebol

5:00 p.m. | Atlético Mineiro vs Bolívar – ESPN, Disney+

7:30 p.m. | Once Caldas vs Independiente del Valle – DSports, DGO

  • Europa League – UEFA

11:45 a.m. | FC Midtkylland vs Sturm Graz – ESPN, Disney+

11:45 a.m. | PAOK vs Maccabi Tel Aviv – ESPN 2, Disney+

2:00 p.m. | Friburgo vs Basilea – Disney+

2:00 p.m. | Crvena Zvezda vs Celtic – Disney+

2:00 p.m. | Betis vs Nottingham Forest – ESPN 2, Disney+

2:00 p.m. | Braga vs Feyenoord – ESPN 3, Disney+

2:00 p.m. | Malmo vs Ludogorets – Disney+

2:00 p.m. | Nice vs Roma – ESPN, Disney+

2:00 p.m. | GNK Dinamo vs Fenerbahce – Disney+

  • LaLiga – España

12:00 p.m. | Getafe vs Alavés – ESPN 4, Disney+

2:30 p.m. | Atlético Madrid vs Rayo Vallecano – DSports, DGO

2:30 p.m. | Real Sociedad vs Mallorca – ESPN4, Disney+

  • Copa – Italia

10:00 a.m. | Parma vs Spezia – DSports 2, DSports+, DGO

11:30 a.m. | Hellas Verona vs Venezia – DSports+, DGO

2:00 p.m. | Como vs Sassuolo – DSports+, DGO

  • Carabao Cup – Inglaterra

1:45 p.m. | Newcastle vs Brandfort City – Disney+

1:45 p.m. | Tottenham vs Doncaster Rovers – Disney+

1:45 p.m. | Port Vale vs Arsenal

1:45 p.m. | Huddersfield vs Manchester City – Disney+

  • Central American Cup – Concacaf

9:00 p.m. | Xelajú vs Sporting Miguelito – Disney+

9:00 p.m. | Real España vs Plaza Amador – Disney+

  • Liga MX – México

10:00 p.m. | Atlético San Luis vs América – Disney+

  • MLS – Estados Unidos

6:30 p.m. | New York City vs Inter Miami – Apple TV

9:30 p.m. | Vancouver Whitecaps vs Portland Timbers – Apple TV

