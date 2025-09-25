Partidos de hoy, jueves 25 de septiembre: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, jueves 25 de septiembre. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.
PARTIDOS DE HOY, JUEVES 25 DE SEPTIEMBRE
- Liga 1 – Perú
3:00 p.m. | Ayacucho FC vs. Juan Pablo II – L1 Max, L1 Play
7:00 p.m. | Deportivo Garcilaso vs. UTC – L1 Max, L1 Play
- Copa Libertadores – Conmebol
5:00 p.m. | Sao Paulo vs. LDU Quito – ESPN, Disney+
7:30 p.m. | Estudiantes vs. Flamengo – ESPN, Disney+
- Copa Sudamericana – Conmebol
7:30 p.m. | U de Chile vs. Alianza Lima – D Sports, DGO
- Europa League – UEFA
11:45 a.m. | Go Ahead Eagles vs. FCSB – ESPN 2, Disney+
11:45 a.m. | Lille vs. SK Brann – ESPN, Disney+
2:00 p.m. | Aston Villa vs. Bologna – ESPN, Disney+
2:00 p.m. | Young Boys vs. Panathinaikos – ESPN 7, Disney+
2:00 p.m. | Utrecth vs. Olympique Lyon – ESPN 2, Disney
2:00 p.m. | Rangers vs. Genk – Disney+
2:00 p.m. | Salzburgo vs. FC Porto – ESPN 5, Disney+
2:00 p.m. | Stuttgart vs. Celta de Vigo – ESPN 3, Disney+
2:00 p.m. | Ferencvaros vs. Viktoria Plzen – Disney+
- LaLiga – España
12:30 p.m. | Osasuna vs. Elche – ESPN 4, Disney+
2:30 p.m. | Real Oviedo vs. FC Barcelona – D Sports, DGO
- Copa Italia
11:30 a.m. | Genoa vs. Empoli – D Sports 2, D Sports+ Plus, DGO
2:00 p.m. | Torino vs. Pisa – D Sports 2, D Sports+ Plus, DGO