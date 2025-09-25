Temas
Deportes

Partidos de hoy, jueves 25 de septiembre: programación para ver fútbol EN VIVO

Felipe Morales
El fútbol en vivo para hoy, jueves 25 de septiembre. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.

PARTIDOS DE HOY, JUEVES 25 DE SEPTIEMBRE

  • Liga 1 – Perú

3:00 p.m. | Ayacucho FC vs. Juan Pablo II – L1 Max, L1 Play

7:00 p.m. | Deportivo Garcilaso vs. UTC – L1 Max, L1 Play

  • Copa Libertadores – Conmebol

5:00 p.m. | Sao Paulo vs. LDU Quito – ESPN, Disney+

7:30 p.m. | Estudiantes vs. Flamengo – ESPN, Disney+

  • Copa Sudamericana – Conmebol

7:30 p.m. | U de Chile vs. Alianza Lima – D Sports, DGO

  • Europa League – UEFA

11:45 a.m. | Go Ahead Eagles vs. FCSB – ESPN 2, Disney+

11:45 a.m. | Lille vs. SK Brann – ESPN, Disney+

2:00 p.m. | Aston Villa vs. Bologna – ESPN, Disney+

2:00 p.m. | Young Boys vs. Panathinaikos – ESPN 7, Disney+

2:00 p.m. | Utrecth vs. Olympique Lyon – ESPN 2, Disney

2:00 p.m. | Rangers vs. Genk – Disney+

2:00 p.m. | Salzburgo vs. FC Porto – ESPN 5, Disney+

2:00 p.m. | Stuttgart vs. Celta de Vigo – ESPN 3, Disney+

2:00 p.m. | Ferencvaros vs. Viktoria Plzen – Disney+

  • LaLiga – España

12:30 p.m. | Osasuna vs. Elche – ESPN 4, Disney+

2:30 p.m. | Real Oviedo vs. FC Barcelona – D Sports, DGO

  • Copa Italia

11:30 a.m. | Genoa vs. Empoli – D Sports 2, D Sports+ Plus, DGO

2:00 p.m. | Torino vs. Pisa – D Sports 2, D Sports+ Plus, DGO

