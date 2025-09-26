Partidos de hoy, viernes 26 de septiembre: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, viernes 26 de septiembre. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.
PARTIDOS DE HOY, VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE
- Liga 1 – Perú
11:00 a.m. | Alianza Universidad vs Sport Boys – L1 Max, L1 Play
1:15 p.m. | ADT vs Alianza Atlético – L1 Max, L1 Play
3:30 p.m. | Atlético Grau vs Sport Huancayo – L1 Max, L1 Play
- LaLiga – España
11:00 a.m. | Girona vs Espanyol – ESPN Disney Plus
- Bundesliga – Alemania
1:30 p.m. | Bayern Munich vs Werder Bremen – ESPN Disney Plus
- Ligue 1 – Francia
1:45 a.m. | Racing Estrasburgo vs Marsella – ESPN Disney Plus