Partidos de hoy, viernes 26 de septiembre: programación para ver fútbol EN VIVO

Deportes
El fútbol en vivo para hoy, viernes 26 de septiembre. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.

PARTIDOS DE HOY, VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE

  • Liga 1 – Perú

11:00 a.m. | Alianza Universidad vs Sport Boys – L1 Max, L1 Play

1:15 p.m. | ADT vs Alianza Atlético – L1 Max, L1 Play

3:30 p.m. | Atlético Grau vs Sport Huancayo – L1 Max, L1 Play

  • LaLiga – España

11:00 a.m. | Girona vs Espanyol – ESPN Disney Plus

  • Bundesliga – Alemania

1:30 p.m. | Bayern Munich vs Werder Bremen – ESPN Disney Plus

  • Ligue 1 – Francia

1:45 a.m. | Racing Estrasburgo vs Marsella – ESPN Disney Plus

