Partidos de hoy, miércoles 27 de agosto: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, miércoles 27 de agosto. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.
PARTIDOS DE HOY, MIÉRCOLES 27 DE AGOSTO
- Champions League – UEFA
11:45 a.m. Qarabag FK vs. Ferencvaros – Disney+ Premium, ESPN 4
2:00 p.m. Club Brugge vs. Rangers FC – Disney+, ESPN 5
2:00 p.m. Benfica vs. Fenerbahce – Disney+, ESPN
2:00 p.m. Copenhague vs. FC Basel – Disney+, ESPN 3
- Central American Cup – Concacaf
7:00 p.m. Plaza Amador vs. Alianza FC – Disney+ Premium
7:00 p.m. Alajuelense vs. Antigua – Disney+ Premium
9:00 p.m. Deportivo Olimpia vs. Xelajú – Disney+ Premium
9:00 p.m. Real Estelí vs. CD Águila – Disney+ Premium
- LaLiga – España
2:00 p.m. Celta vs. Real Betis – DGO, D Sports
- Copa Alemana – Alemania
1:45 p.m. Wehen Wiesbaden vs. Bayern Munich – Disney+ Premium
- Brasileirao – Brasil
7:30 p.m. Vasco da Gama vs. Botafogo – Globo Internacional
- Primera Nacional – Argentina
7:10 p.m. Deportivo Morón vs. Gimnasia y Esgrima – TyC Sports
- Leagues Cup – México, Estados Unidos y Canadá
7:30 p.m. Inter Miami vs. Orlando City – MLS Season Pass
9:45 p.m. LA Galaxy vs. Seattle Sounders – MLS Season Pass