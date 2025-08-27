Temas
Lo último
Dina Boluarte
Fútbol peruano
Perú Decide 2026
Dólar
Lo último
Dina Boluarte
Fútbol peruano
Perú Decide 2026
Dólar
TV en vivo
MENÚ
Deportes

Partidos de hoy, miércoles 27 de agosto: programación para ver fútbol EN VIVO

Deportes
Felipe Morales
Felipe Morales
Compartir

El fútbol en vivo para hoy, miércoles 27 de agosto. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.

PARTIDOS DE HOY, MIÉRCOLES 27 DE AGOSTO

  • Champions League – UEFA

11:45 a.m. Qarabag FK vs. Ferencvaros – Disney+ Premium, ESPN 4

2:00 p.m. Club Brugge vs. Rangers FC – Disney+, ESPN 5

2:00 p.m. Benfica vs. Fenerbahce – Disney+, ESPN

2:00 p.m. Copenhague vs. FC Basel – Disney+, ESPN 3

  • Central American Cup – Concacaf

7:00 p.m. Plaza Amador vs. Alianza FC – Disney+ Premium

7:00 p.m. Alajuelense vs. Antigua – Disney+ Premium

9:00 p.m. Deportivo Olimpia vs. Xelajú – Disney+ Premium

9:00 p.m. Real Estelí vs. CD Águila – Disney+ Premium

  • LaLiga – España

2:00 p.m. Celta vs. Real Betis – DGO, D Sports

  • Copa Alemana – Alemania

1:45 p.m. Wehen Wiesbaden vs. Bayern Munich – Disney+ Premium

  • Brasileirao – Brasil

7:30 p.m. Vasco da Gama vs. Botafogo – Globo Internacional

  • Primera Nacional – Argentina

7:10 p.m. Deportivo Morón vs. Gimnasia y Esgrima – TyC Sports

  • Leagues Cup – México, Estados Unidos y Canadá

7:30 p.m. Inter Miami vs. Orlando City – MLS Season Pass

9:45 p.m. LA Galaxy vs. Seattle Sounders – MLS Season Pass

VIDEO RECOMENDADO

Siguiente artículo