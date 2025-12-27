Partidos de hoy, sábado 27 de diciembre: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, sábado 27 de diciembre. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.
PARTIDOS DE HOY, SÁBADO 27 DE DICIEMBRE
- Premier League – Inglaterra
7:30 a.m. | Nottingham Forest vs. Manchester City – Disney+ Premium, ESPN
10:00 a.m. | West Ham vs. Fulham – Disney+ Premium
10:00 a.m. | Arsenal vs. Brighton – Disney+ Premium
10:00 a.m. | Brentford vs. Bournemouth – Disney+ Premium
10:00 a.m. | Burnley vs. Everton – Disney+ Premium, ESPN
10:00 a.m. | Liverpool vs. Wolverhampton – Disney+ Premium
12:30 p.m. | Chelsea vs. Aston Villa – Disney+ Premium, ESPN
- Serie A – Italia
6:30 a.m. | Parma vs. Fiorentina – Disney+ Premium
9:00 a.m. | US Lecce vs. Como 1907 – Disney+ Premium, ESPN 2
9:00 a.m. | Torino vs. Cagliari – Disney+ Premium
12:00 p.m. | Udinese vs. Lazio – Disney+ Premium, ESPN 2
2:45 p.m. | Pisa Sporting vs. Juventus – Disney+ Premium
- Copa Africana de Naciones – CAF
10:00 a.m. | Senegal vs. RD Congo – Claro Sports, Claro Sports YouTube
3:00 p.m. | Nigeria vs. Túnez – Claro Sports, Claro Sports YouTube