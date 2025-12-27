Temas
Deportes

Partidos de hoy, sábado 27 de diciembre: programación para ver fútbol EN VIVO

Partidos de hoy, sábado 27 de diciembre: programación para ver fútbol EN VIVO
Felipe Morales
El fútbol en vivo para hoy, sábado 27 de diciembre. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.

PARTIDOS DE HOY, SÁBADO 27 DE DICIEMBRE

  • Premier League – Inglaterra

7:30 a.m. | Nottingham Forest vs. Manchester City – Disney+ Premium, ESPN

10:00 a.m. | West Ham vs. Fulham – Disney+ Premium

10:00 a.m. | Arsenal vs. Brighton – Disney+ Premium

10:00 a.m. | Brentford vs. Bournemouth – Disney+ Premium

10:00 a.m. | Burnley vs. Everton – Disney+ Premium, ESPN

10:00 a.m. | Liverpool vs. Wolverhampton – Disney+ Premium

12:30 p.m. | Chelsea vs. Aston Villa – Disney+ Premium, ESPN

  • Serie A – Italia

6:30 a.m. | Parma vs. Fiorentina – Disney+ Premium

9:00 a.m. | US Lecce vs. Como 1907 – Disney+ Premium, ESPN 2

9:00 a.m. | Torino vs. Cagliari – Disney+ Premium

12:00 p.m. | Udinese vs. Lazio – Disney+ Premium, ESPN 2

2:45 p.m. | Pisa Sporting vs. Juventus – Disney+ Premium

  • Copa Africana de Naciones – CAF

10:00 a.m. | Senegal vs. RD Congo – Claro Sports, Claro Sports YouTube

3:00 p.m. | Nigeria vs. Túnez – Claro Sports, Claro Sports YouTube

