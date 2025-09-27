Partidos de hoy, sábado 27 de septiembre: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, sábado 27 de septiembre. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.
PARTIDOS DE HOY, SÁBADO 27 DE SEPTIEMBRE
- Liga 1 – Perú
3:00 p. m. | Comerciantes Unidos vs. Melgar – L1 Max, L1 Play
6:00 p. m. | Universitario vs. Cusco FC – Gol Perú
- Copa Mundial Sub-20 – FIFA
3:00 p. m. | Corea del Sur Sub-20 vs Ucrania Sub-20 DIRECTV Sports
3:00 p. m. | Japón Sub-20 vs Egipto Sub-20 DIRECTV Sports
6:00 p. m. | Paraguay Sub-20 vs Panamá Sub-20 DIRECTV Sports
6:00 p. m. | Chile Sub-20 vs Nueva Zelanda Sub-20 DIRECTV Sports
- LaLiga – España
7:00 a. m. | Getafe vs. Levante – ESPN Disney Plus
9:15 a. m. | Atlético de Madrid vs. Real Madrid – DSports
11:30 a. m. | Mallorca vs. Alavés – ESPN Disney Plus
2:00 p. m. | Villarreal vs. Athletic Bilbao – ESPN Disney Plus
- Premier League – Inglaterra
6:30 a. m. | Brentford vs. Manchester United – ESPN Disney Plus
9:00 a. m. | Chelsea vs. Brighton – ESPN Disney Plus
9:00 a. m. | Leeds vs. Bournemouth – ESPN Disney Plus
9:00 a. m. | Crystal Palace vs. Liverpool – ESPN Disney Plus
9:00 a. m. | Manchester City vs. Burnley – ESPN Disney Plus
11:30 a. m. | Nottingham Forest vs. Sunderland- ESPN Disney Plus
2:00 p. m. | Tottenham vs. Wolverhampton – ESPN Disney Plus
- Serie A – Italia
8:00 a. m. | Como vs. Cremonese – ESPN Disney Plus
11:00 a. m. | Juventus vs. Atalanta – ESPN Disney Plus
1:45 p. m. | Cagliari vs. Inter – ESPN Disney Plus
- Bundesliga – Alemania
8:30 a. m. | St. Pauli vs Bayer Leverkusen Disney+ Premium
8:30 a. m. | Mainz 05 vs Borussia Dortmund ESPN2, Disney+ Premium
8:30 a. m. | Heidenheim vs Augsburg Disney+ Premium
8:30 a. m. | Wolfsburg vs RB Leipzig Disney+ Premium
11:30 a. m. | Borussia M’gladbach vs Eintracht Frankfurt Disney
- Ligue 1 – Francia
10:00 a. m. | Lorient vs Monaco Disney+ Premium
12:00 p. m. | Toulouse vs Nantes Disney+ Premium
2:05 p. m. | PSG vs Auxerre ESPN, Disney+ Premium
- Brasileirão – Brasil
2:00 p. m. | Fortaleza vs Sport Recife Fanatiz, Premiere, Zapping
4:30 p. m. | Juventude vs Internacional Fanatiz, Premiere, Zapping
4:30 p. m. | Vasco da Gama vs Cruzeiro Fanatiz, Premiere, Zapping
7:00 p. m. | Atlético Mineiro vs Mirassol Fanatiz, Premiere, Zapping
- Liga Profesional – Argentina
12:30 p. m. | Gimnasia La Plata vs Rosario Central TNT Sports
12:30 p. m. | Aldosivi vs Argentinos Juniors ESPN Premium
2:45 p. m. | San Lorenzo vs Godoy Cruz ESPN Premium
5:00 p. m. | Defensa y Justicia vs Boca Juniors TNT Sports
7:15 p. m. | Talleres Córdoba vs Sarmiento TNT Sports
- Liga MX – México
6:00 p. m. | Pachuca vs Atlético San Luis FOX Mexico, Amazon Prime Video, ViX, Tubi Mexico, Caliente TV
6:00 p. m. | Atlas vs Necaxa TUDN USA, Univision, TUDN.com, Univision NOW
8:00 p. m. | Monterrey vs Santos Laguna TUDN, Canal 5
8:00 p. m. | Toluca vs Mazatlán FOX Mexico, Amazon Prime Video, ViX, Tubi Mexico
10:05 p. m. | América vs Pumas UNAM TUDN, Canal 5
- MLS – Estados Unidos y Canadá
5:30 p. m. | Toronto FC vs Inter Miami MLS Season Pass
6:30 p. m. | Charlotte vs CF Montréal MLS Season Pass
6:30 p. m. | DC United vs Philadelphia Union MLS Season Pass
6:30 p. m. | New York RB vs New York City MLS Season Pass
6:30 p. m. | New England vs Atlanta United MLS Season Pass
7:30 p. m. | St. Louis City vs Los Angeles FC MLS Season Pass
7:30 p. m. | Chicago Fire vs Columbus Crew MLS Season Pass
7:30 p. m. | Nashville SC vs Houston Dynamo MLS Season Pass
8:30 p. m. | Colorado Rapids vs Minnesota United MLS Season Pass
8:30 p. m. | Real Salt Lake vs Austin MLS Season Pass
9:30 p. m. | LA Galaxy vs Sporting KC MLS Season Pass
9:30 p. m. | Portland Timbers vs Dallas MLS Season Pass
9:30 p. m. | Seattle Sounders FC vs Vancouver Whitecaps MLS Season Pass
9:30 p. m. | San Diego vs SJ Earthquakes MLS Season Pass