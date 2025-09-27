Temas
Deportes

Partidos de hoy, sábado 27 de septiembre: programación para ver fútbol EN VIVO

Felipe Morales
El fútbol en vivo para hoy, sábado 27 de septiembre. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.

PARTIDOS DE HOY, SÁBADO 27 DE SEPTIEMBRE

  • Liga 1 – Perú

3:00 p. m. | Comerciantes Unidos vs. Melgar – L1 Max, L1 Play

6:00 p. m. | Universitario vs. Cusco FC – Gol Perú

  • Copa Mundial Sub-20 – FIFA

3:00 p. m. | Corea del Sur Sub-20 vs Ucrania Sub-20 DIRECTV Sports

3:00 p. m. | Japón Sub-20 vs Egipto Sub-20 DIRECTV Sports

6:00 p. m. | Paraguay Sub-20 vs Panamá Sub-20 DIRECTV Sports

6:00 p. m. | Chile Sub-20 vs Nueva Zelanda Sub-20 DIRECTV Sports

  • LaLiga – España

7:00 a. m. | Getafe vs. Levante – ESPN Disney Plus

9:15 a. m. | Atlético de Madrid vs. Real Madrid – DSports

11:30 a. m. | Mallorca vs. Alavés – ESPN Disney Plus

2:00 p. m. | Villarreal vs. Athletic Bilbao – ESPN Disney Plus

  • Premier League – Inglaterra

6:30 a. m. | Brentford vs. Manchester United – ESPN Disney Plus

9:00 a. m. | Chelsea vs. Brighton – ESPN Disney Plus

9:00 a. m. | Leeds vs. Bournemouth – ESPN Disney Plus

9:00 a. m. | Crystal Palace vs. Liverpool – ESPN Disney Plus

9:00 a. m. | Manchester City vs. Burnley – ESPN Disney Plus

11:30 a. m. | Nottingham Forest vs. Sunderland- ESPN Disney Plus

2:00 p. m. | Tottenham vs. Wolverhampton – ESPN Disney Plus

  • Serie A – Italia

8:00 a. m. | Como vs. Cremonese – ESPN Disney Plus

11:00 a. m. | Juventus vs. Atalanta – ESPN Disney Plus

1:45 p. m. | Cagliari vs. Inter – ESPN Disney Plus

  • Bundesliga – Alemania

8:30 a. m. | St. Pauli vs Bayer Leverkusen Disney+ Premium

8:30 a. m. | Mainz 05 vs Borussia Dortmund ESPN2, Disney+ Premium

8:30 a. m. | Heidenheim vs Augsburg Disney+ Premium

8:30 a. m. | Wolfsburg vs RB Leipzig Disney+ Premium

11:30 a. m. | Borussia M’gladbach vs Eintracht Frankfurt Disney

  • Ligue 1 – Francia

10:00 a. m. | Lorient vs Monaco Disney+ Premium

12:00 p. m. | Toulouse vs Nantes Disney+ Premium

2:05 p. m. | PSG vs Auxerre ESPN, Disney+ Premium

  • Brasileirão – Brasil

2:00 p. m. | Fortaleza vs Sport Recife Fanatiz, Premiere, Zapping

4:30 p. m. | Juventude vs Internacional Fanatiz, Premiere, Zapping

4:30 p. m. | Vasco da Gama vs Cruzeiro Fanatiz, Premiere, Zapping

7:00 p. m. | Atlético Mineiro vs Mirassol Fanatiz, Premiere, Zapping

  • Liga Profesional – Argentina

12:30 p. m. | Gimnasia La Plata vs Rosario Central TNT Sports

12:30 p. m. | Aldosivi vs Argentinos Juniors ESPN Premium

2:45 p. m. | San Lorenzo vs Godoy Cruz ESPN Premium

5:00 p. m. | Defensa y Justicia vs Boca Juniors TNT Sports

7:15 p. m. | Talleres Córdoba vs Sarmiento TNT Sports

  • Liga MX – México

6:00 p. m. | Pachuca vs Atlético San Luis FOX Mexico, Amazon Prime Video, ViX, Tubi Mexico, Caliente TV

6:00 p. m. | Atlas vs Necaxa TUDN USA, Univision, TUDN.com, Univision NOW

8:00 p. m. | Monterrey vs Santos Laguna TUDN, Canal 5

8:00 p. m. | Toluca vs Mazatlán FOX Mexico, Amazon Prime Video, ViX, Tubi Mexico

10:05 p. m. | América vs Pumas UNAM TUDN, Canal 5

  • MLS – Estados Unidos y Canadá

5:30 p. m. | Toronto FC vs Inter Miami MLS Season Pass

6:30 p. m. | Charlotte vs CF Montréal MLS Season Pass

6:30 p. m. | DC United vs Philadelphia Union MLS Season Pass

6:30 p. m. | New York RB vs New York City MLS Season Pass

6:30 p. m. | New England vs Atlanta United MLS Season Pass

7:30 p. m. | St. Louis City vs Los Angeles FC MLS Season Pass

7:30 p. m. | Chicago Fire vs Columbus Crew MLS Season Pass

7:30 p. m. | Nashville SC vs Houston Dynamo MLS Season Pass

8:30 p. m. | Colorado Rapids vs Minnesota United MLS Season Pass

8:30 p. m. | Real Salt Lake vs Austin MLS Season Pass

9:30 p. m. | LA Galaxy vs Sporting KC MLS Season Pass

9:30 p. m. | Portland Timbers vs Dallas MLS Season Pass

9:30 p. m. | Seattle Sounders FC vs Vancouver Whitecaps MLS Season Pass

9:30 p. m. | San Diego vs SJ Earthquakes MLS Season Pass

