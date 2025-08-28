Temas
Lo último
Dina Boluarte
Fútbol peruano
Perú Decide 2026
Dólar
Lo último
Dina Boluarte
Fútbol peruano
Perú Decide 2026
Dólar
TV en vivo
MENÚ
Deportes

Partidos de hoy, jueves 28 de agosto: programación para ver fútbol EN VIVO

Deportes
Felipe Morales
Felipe Morales
Compartir

El fútbol en vivo para hoy, jueves 28 de agosto. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.

PARTIDOS DE HOY, JUEVES 28 DE AGOSTO

  • Conference League – UEFA

12:30 p.m. | Universitatea Craiova vs. Istanbul Basaksehir – OneFootball PPV

1:45 p.m. | FC Dinamo City vs. Jagiellonia Bialystok – OneFootball PPV

  • Central American Cup – Concacaf

9:00 p.m. | Herediano vs. CSD Municipal – Disney+ Premium

9:00 p.m. | Real España vs. Sporting San Miguelito – Disney+ Premium

  • Copa Argentina

7:15 p.m. Unión Santa Fe vs. River Plate – TyC Sports

VIDEO RECOMENDADO

Siguiente artículo