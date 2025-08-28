Partidos de hoy, jueves 28 de agosto: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, jueves 28 de agosto. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.
PARTIDOS DE HOY, JUEVES 28 DE AGOSTO
- Conference League – UEFA
12:30 p.m. | Universitatea Craiova vs. Istanbul Basaksehir – OneFootball PPV
1:45 p.m. | FC Dinamo City vs. Jagiellonia Bialystok – OneFootball PPV
- Central American Cup – Concacaf
9:00 p.m. | Herediano vs. CSD Municipal – Disney+ Premium
9:00 p.m. | Real España vs. Sporting San Miguelito – Disney+ Premium
- Copa Argentina
7:15 p.m. Unión Santa Fe vs. River Plate – TyC Sports